Miles firman para que CalderÃ³n no entre al Tec

Miles firman para que Calderón no entre al Tec

Lo acusan de ser el responsable del asesinato de Jorge y Javier, en 2010

Sinembargo.MX

04/10/2019 | 10:12 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Más de 4 mil estudiantes e internautas exigieron al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey cancelar la conferencia magistral del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa programada para la próxima semana por considerarla “una grave ofensa” a la memoria de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por militares dentro de la escuela y a quienes el Gobierno de Calderón describió como sicarios.

“La ponencia de Calderón en el ITESM representa una grave ofensa a la memoria de Jorge y Javier y de todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y de desapariciones forzadas cometidos tanto por grupos de la delincuencia organizada como por miembros de la SEDENA, SEMAR y otras instituciones encargadas de salvaguardar la paz de la ciudadanía”, señaló una petición de Change.org que ha sumado hasta la tarde de hoy más 4 mil 900 firmas desde su creación hace dos días.

La madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio estudiante de la maestría en Ciencias, y Javier Francisco, quien cursaba el doctorado en Ciencias, fueron asesinado por el Ejército Mexicano durante un tiroteo. Los militares intentaron hacerlos pasar por sicarios del crimen organizado y les “sembraron” armas. El Gobierno del Presidente Felipe Calderón identificó en esa ocasión a los jóvenes como sicarios.

Por ello, el colectivo “Todxs Somos Jorge y Javier” también lamentó la invitación del ex Jefe del Ejecutivo.

“Felipe Calderón no debió ser invitado a participar de ninguna actividad académica en el Tecnológico porque representa los valores contrarios al humanismo que cualquier institución educativa debería promover entre sus alumnos, pero sobre todo por respeto a la memoria de los jóvenes de la comunidad Tecla, asesinados al interior de la institución que pretende acoger con los brazos abiertos”, expuso en un comunicado.

En ese sentido, quienes crearon la petición en Change.org pidieron a la autoridades del Tecnológico de Monterrey “que demuestren un poco de dignidad y memoria” y declinen la invitación, además de exigir la renuncia del presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la institución educativa.

Los peticionarios recordaron que cuando se dio a conocer que los jóvenes asesinados no eran “sicarios” Calderón Hinojsa “poco se molestó en disculparse públicamente” y no asistió a la ceremonia que se ofreció en el Tecnológico de Monterrey el 23 marzo de 2010, a la que si fue Margarita Zavala en calidad de Primera Dama.

El colectivo o “Todxs Somos Jorge y Javier” señaló que consideran a Felipe Calderón como “el principal responsable no sólo del asesinato de Jorge y Javier, sino de cientos de miles de personas que han perdido la vida en la supuesta guerra contra el narcotráfico”.

Defendieron que cuando Felipe Calderón tomó la presidencia el índice de homicidios era “de los más bajos en la historia de México” la violencia estaba “completamente desbordada”, lo que dejó a miles de víctimas, incluyendo a familias que comenzaron búsquedas por acceder a la justicia.

“La única respuesta que ofreció Calderón como presidente fue la misma que dio a los familiares de Jorge y Javier: sus hijos eran sicarios e iban armados hasta los dientes”, denunció la agrupación.

Los integrantes solicitaron que ante la negativa de cancelar la ponencia magistral de Calderón, programada en el XXXI Edición del Simposium Internacional de Derecho “En Juicio” organizado por la Sociedad de Alumnos de Derecho del ITESM, esperan que al menos se permita un diálogo libre para preguntar y cuestionar al ex Presidente como una forma de rendir homenaje a los estudiantes asesinados.

EL CASO

La noche de marzo de 2010, cuando los estudiantes fueron asesinados, según versiones de algunos compañeros, los jóvenes se encontraban en el campus revisando sus tesis. Tardaron varias horas en el campus y a su salida, durante la madrugada, fue cuando se encontraron con la balacera entre los elementos del Ejército y una presunta banda de delincuentes.

En agosto de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que los soldados intentaron hacer pasar a los estudiantes como pistoleros, sembrándoles armas, y los golpearon hasta matarlos. También indicó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar obstaculizaron la investigación y no colaboraron en el caso.

Fue hasta el 19 de marzo de este año cuando e la Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció una disculpa pública a los padres de los jóvenes y reconoció que eran estudiantes de excelencia y no sicarios. También destacó el compromiso del Gobierno Federal de “implementar las medidas que aseguren la no repetición, para que los hechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”.

LOS ASESINARON A SANGRE FRÍA

Rosa Mercado Alonso, madre de Jorge Antonio, destacó que para llegar a la disculpa pública caminaron un sendero lleno de luchas. Indicó que también se acercaron a ellos estudiantes del Tec de Monterrey para ofrecerles todo su apoyo. Desde entonces ha sido un camino muy difícil, dijo.

"Quiero dar primeramente gracias a Dios por este momento tan importante, momento que estábamos esperando desde hace nueve años. Nueve años de oración, nueve años de paciencias, nueve años de suplicarle a Dios por la justicia”, dijo.

“Hoy hace 9 años, aproximadamente a esta hora, comenzaron las llamadas de mi sobrina Laurita para preguntarme por Jorge. De inmediato le marqué a Jorge a su celular y me mandaba a buzón. Empezó la angustia ya que mi esposo había escuchado las noticias del enfrentamiento entre militares y delincuentes a las afueras del Tec”, recordó la madre este martes.

Narró: “inmediatamente hablé al Tec y me dijeron que no me preocupara, que los que habían caído eran dos sicarios y que iban armados hasta los dientes. Ante la falta de información nos pusimos a orar, mi esposo y yo y enseguida salimos a la ciudad de Monterrey en busca de mi hijo y la búsqueda fue inútil”.

Dijo que los servidores públicos los tuvieron de un lugar a otro sin darles información. Un día después los encontraron en el Semefo. A partir de ese día nuestras vidas cambiaron. Además de surgir la ausencia de Jorge, tuvimos que enfrentarnos con la prensa.

“Nos enfrentamos con las autoridades que únicamente repetían una y otra vez: eran dos sicarios”, denunció y aseguró que mucha gente se quedó con la información de los medios: “que habían caído dos sicarios”.

“Hemos tenido que aprender a estar sin Jorge en una reunión familiar, a ver la puerta y asimilar que jamás entrara por ella. Hemos tenido que ir aprendiendo a vivir sin Jorge, ha sido difícil, muy difícil”, añadió.

Los ejecutaron a sangre fría, los golpearon, los arrastraron, les robaron su identidad “infamemente declararon que eran sicarios”.

Recordó que son seis los militares involucrados; tres están detenidos como presuntos homicidas; dos están prófugos y otro más en calidad de desaparecido. Dijo que tienen confianza en Dios en que se haga justicia. Agradeció al director del documental “Hasta los Dientes”, Alberto Arnaut, pues ayudó a que todas las personas que lo vieron conocieran la verdad de quiénes eran Jorge y Javier.