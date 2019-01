Miley Cyrus es elogiada por el baterista de Metallica

Lars Ulrich elogió la voz de la cantante, quien participó en un concierto tributo a Chris Cornell

Noroeste / Redacción

28/01/2019 | 11:58 AM

A lo largo de su carrera, Miley Cyrus ha pasado por una gran transformación, ya que empezó como la dulce chica Disney y se convirtió en la controversial cantante que no teme a nada sobre el escenario, lo cual hizo notar durante su última presentación en el concierto homenaje a Chris Cornell.

El pasado 16 de enero se realizó el concierto en homenaje a Chris Cornell en Los Ángeles. Dicho evento congregó a grandes figuras del rock como Dave Grohl de los Foo Fighters, Josh Homme de Queens of stone age o Geezer Butler de Audioslave y Lars Ulrich de Metallica, según publica El Universal en su portal.

Cuando Miley Cyrus subió al escenario para interpretar “Two Drink Minimum” y “Say hello 2 heaven”, esta segunda en compañía de Temple of the dog, hizo que todo el público estallara de emoción, incluido a Lars Ulrich.

Tras el show, el baterista de Metallica utilizó su cuenta de Instagram para elogiar a Miley Cyrus compartiendo una fotografía junto a la cantante.

“¡Todavía alucinado por la versión de ‘Say Hello 2 Heaven’ para Chris! Más que inspiradora”, escribió en la leyenda de su publicación Ulrich.

Por su parte, Miley Cyrus también se animó a manifestar su alegría tras haber subido al escenario para ofrecer una elogiable presentación en homenaje a Chris Cornell.

Gracias a todos. Diablo, quería cantar esta canción esta noche. Te queremos, Chris. Gracias por unirnos a todos como siempre lo has hecho. Es un maldito honor. Este ha sido el mejor día”, dijo Miley Cyrus tras su presentación.