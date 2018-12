Miley Cyrus luce sin sostÃ©n en el programa Saturday Night Live

Miley Cyrus luce sin sostén en el programa Saturday Night Live

La cantante enloquece a sus seguidores, luego de su participación en la televisión, donde promociona su reciente canción

Noroeste / Redacción

17/12/2018 | 12:34 AM

Miley Cyrus está que arde en las redes sociales, pues apenas hace un par de semanas lanzó su nuevo tema Nothing breaks like a heart’, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es el nuevo look de la artista, pues cada vez deja menos a la imaginación de sus espectadores.

En esta ocasión la intérprete acudió al programa estadounidense Saturday Night Live, en el cual promocionó su nueva canción, enloqueciendo a sus fans, sobre todo con el look que eligió la cantante, el cual dejó al aire sus senos.

Miley Cyrus lució su envidiable figura en el escenario con un conjunto de pantalón deportivo, de un tejido acolchado y plateado, pero lo que más llamó la atención de sus fieles seguidores fue que la cantante se lo puso sin nada debajo, ni camiseta, ni sujetador, por lo que dejó al aire su busto, publicó laverdadnoticias.com.

Por si fuera poco, la intérprete sorprendió con el cambio de outflit para cantar el tema War is over, en donde lució un minivestido brillante de escote infinito, el cual dejó por accidente al aire una de sus bubis.

Los comentarios por parte de sus fieles seguidores no hicieron esperar, quienes se deleitaron la pupila con las imágenes que la misma Miley Cyrus compartió en su cuenta personal.