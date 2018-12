Miley Cyrus sorprende a Jimmy Fallon con villancico feminista

La intérprete sorprendió al público de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon al cambiar la letra de la canción "Santa Baby"

Noroeste / Redacción

Miley Cyrus sorprendió a Jimmy Fallon en su programa estelar al cambiar la letra de la canción 'Santa Baby'.

La ex chica Disney no solo dejó atónito al presentador, sino que también al público presente del programa tras deleitarles con una versión feminista del clásico villancico.

En el material audiovisual se puede apreciar a Miley Cyrus luciendo un outfit muy acorde a las fiestas de Navidad. Mezclando colores rojo y verde, la intérprete de Malibú aparece recostada en el sofá de una casa, mientras Jimmy Fallon y Mark Ronson, con quien está promocionando su música, adornan el árbol de fiestas de fin de año que está en la sala.

En un 'frame' de la escena cómica, Miley Cyrus muestra su indignación por las letras de los villancicos y decide cambiar lo tradicional por otros mensajes de más impacto. De esta forma, la artista ofreció una versión de 'Santa Baby' donde empodera la figura femenina, citó larepublica.pe.

"Santa Baby, no necesito ninguna joyería de lujo. Tengo algo más en mente. Santa Baby, no necesito tus regalos esta noche. ¡No más pieles, he tenido suficiente y puedo comprar mis propias malditas cosas!", se le oye cantar a Miley Cyrus ante la sorpresa de Jimmy Fallon y Mark Ronson.

Tras la interpretación de Miley Cyrus , en redes sociales se ha armado polémica por el tema 'Santa Baby'. Una porcentaje de usuarios apoyan la iniciativa, mientras que otros critican la versión feminista que la artista ha impuesto en el clásico villancico.