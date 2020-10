Miley Cyrus sorprende a sus fans cantando ‘Zombie’ de The Cranberries y ‘Boys don’t cry’ de The Cure

Después de la participación de Miley Cyrus, que duró 15 minutos, las redes sociales no ocultaron su emoción por la interpretación de la cantante, y de inmediato comentaron lo bien que le queda cantar en ese género

MÉXICO (SinEmbargo).– La cantante Miley Cyrus se presentó este fin de semana en el concierto “Save our estalles fest”, en Los Ángeles, California, que tiene como objetivo apoyar a la industria musical independiente que se ha visto afectada por la pandemia de Covid-19.

En su participación, la ex estrella de Disney sorprendió a sus seguidores con su look y rockero, pero sobre todo al interpretar icónicos temas de los 90 como “Zombie” de The Cranberries.

Acompañada de una banda, con un atuendo negro, cabello corto y rubio, Cyrus destacó su talento vocal interpretando grandes clásicos del rock en el club nocturno Whisky a Go Go, donde también cantó “Boys don´t cry” de The Cure, “Midnight sky”.

El festival que duró tres días, contó con la participación de otros cantantes como Foo Fighters, Demi Lovato, entre otros.

“Mis respetos para Miley”, “Aprecien su talento”, fueron algunos de los comentarios que sus fans hicieron en twitter.

apreciad el talento de miley cyrus haciendo covers rockeros con su voz rasgada pic.twitter.com/5QDfeM0yLo — midnight skyღ (@milesholy) October 18, 2020

Miley Cyrus - Live from Whisky a Go Go (#SOSFEST) https://t.co/hnFm9QszuO vía @YouTube 🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤘🏼🤘🏼 wowwwwww — wonderful babe (@wonderful_babe1) October 18, 2020