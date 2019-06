Milton Caraglio, de Cruz Azul, sufre fractura de la mano derecha

El goleador argentino deberá interrumpir por varios días su pretemporada

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El goleador argentino Milton Caraglio, líder del ataque de Cruz Azul en la pasada temporada del futbol mexicano, sufrió hoy una fractura de la mano derecha y deberá interrumpir por varios días su preparación para el torneo Apertura 2019.

Un reporte médico de los Azules del entrenador portugués Pedro Caixinha informó la lesión de Caraglio, quien sufrió una caída en el partido de este domingo ante el Cruz Azul Hidalgo, filial del equipo, y al quedar su mano atorada en el césped, se fracturó el segundo metacarpiano de la mano diestra.

“No puedo decir nada antes de ver los estudios. Me caí con todo el peso encima y se me enterró la mano en el césped, fue un golpe bastante duro, esperamos que no sea nada”, dijo el jugador.

Los médicos no han dado conclusiones acerca de la gravedad de la dolencia, lo cual sucederá después de someter al delantero a exámenes médicos al llegar el conjunto hoy a la Ciudad de México procedente de Oaxaca donde el ganó un torneo triangular al aventajar por 2-1 al Hidalgo.

Caraglio fue el tercer mejor goleador del pasado Clausura al convertir 11 dianas, tres menos que el líder, el ecuatoriano Ángel Mena, y para el Apertura es señalado como el delantero a seguir en el conjunto que buscará acabar con un racha de casi 22 años sin ganar un título de liga.

Cruz Azul perdió la final del Apertura 2018 con el América y en el pasado Clausura cayó en cuartos de final ante el mismo rival con lo cual extendió su sequía de títulos en el campeonato de México.

Para el Apertura el cuadro celeste se reforzó con el volante Guillermo Fernández y el defensa paraguayo Juan Escobar, quienes redondearán la alineación para el Apertura que arrancará el próximo 19 de julio y la Liga de campeones de la Concacaf.

Tras un breve descanso, Cruz Azul enfrentará el próximo sábado al Atlético San Luis, nuevo equipo de Primera división, y el 3 de julio al Zacatepec de la categoría de Ascenso.

En la parte final de su preparación para el Apertura, el equipo se medirá con el Morelia el 6 de julio en un amistoso y después enfrentará al Necaxa por la Súper Copa Mx.

LEER: Argentina clasifica y enfrentará a Venezuela en cuartos en la Copa América