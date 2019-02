Minimiza alcalde de Escuinapa demanda de regidora

La regidora panista Mayra Andrade Padilla debe ponerse a trabajar en su comisión, indicó Emmett Soto Grave, es mejor a estar en estos "chismes"

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Alcalde Emmett Soto Grave minimizó la demanda interpuesta en su contra por la regidora del PAN, Mayra Andrade Padilla; es chistosa, señaló.

"No me han notificado nada, no tengo ningún documento, es algo chistoso, la invito a que trabaje, no le haga caso al asesor, la está mal asesorando" dijo.

La regidora panista Mayra Andrade Padilla debe ponerse a trabajar en su comisión, indicó, es mejor a estar en estos "chismes", que es como ve el asunto interpuesto en el Tribunal Administrativo de lo Contencioso con sede en Mazatlán.

En la demanda se solicita se le sancione junto con el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, por la destitución de Síndicos y Comisarios.

El asunto solo lo conoce por medio de comunicación, precisó, pues hasta el momento no se le ha notificado y esperará eso para actuar.

"La invito (a la regidora) a que no siga inercias de los panistas de cepa, que por todo lloran", dijo.

En noviembre, la regidora del PAN, Mayra Andrade Padilla, interpuso una demanda contra el Alcalde Emmett Soto Grave y el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, por remover a Sindicos y Comisarios como autoridades para designar nuevos de manera directa, sin convocatoria de plebiscito y sin consultar al Cabildo.

Faltando además, añadió, a la Constitución Política del Estado de Sinaloa que determina que estas autoridades son por 3 años, por lo que se solicita la reinstalación de éstos.