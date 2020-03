Minimiza Comuna de MazatlÃ¡n la amenaza del coronavirus: PAN

Minimiza Comuna de Mazatlán la amenaza del coronavirus: PAN

Roberto González Gutiérrez dice que no se ha visto que el Cabildo sesione para analizar estrategias de prevención y darle seguimiento a la amenaza

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Para el dirigente local del Partido Acción Nacional, Roberto González Gutiérrez, a diferencia de otros municipios, en Mazatlán se ha minimizado la amenaza mundial por coronavirus.

El líder blanquiazul explicó que todavía no se ha visto que el Cabildo sesione para analizar estrategias de prevención y darle seguimiento a la amenaza, como ya se hizo en Culiacán, Concordia y se anunció en Rosario.

“Vemos una autoridad municipal muy tibia en el tema, se está minimizando esta alerta mundial, no vemos que se sesione, no vemos que haya un pronunciamiento por parte del Ayuntamiento de Mazatlán”, declaró.

“Sabemos que hasta ahora no se sabe de ningún caso de coronavirus en Mazatlán, pero no por eso podemos echar campanas al vuelo, se trata de prevenir, se trata de informar y no sólo estar diciendo que no hay ningún caso confirmado y que todo siga normal”.

Este fin de semana, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres declaró que a partir del lunes, después de culminar la Semana Internacional de la Moto, se analizarían nuevas medidas contra el coronavirus además de las que ya se han tomado.

El notario público Fernando García Sáis este fin de semana exhortó públicamente al Cabildo de Mazatlán a sesionar.