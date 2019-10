Ministro Presidente de SCJN revela que Calderón lo presionó y amenazó desde el Poder Ejecutivo

En la transmisión de la entrevista a Arturo Zaldívar, ocurrida anoche en el programa “John y Sabina”, éste confirmó que en el Poder Judicial sí han tenido casos donde se ha detectado cierta vinculación de jueces y magistrados con el crimen organizado

Ciudad de México (SinEmbargo).– Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado respetuoso con la independencia del Poder Judicial, ya que no ha recibido ninguna insinuación o recomendación de su parte, lo que, según él, no se podría decir otros mandatarios, como Felipe Calderón Hinojosa, de quien habría recibido presiones y amenazas.

“El Presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, menos en los asuntos que estamos manejando, cosa que, también he dicho, no se podría decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo, sino que fui objeto de esas presiones”, dijo en entrevista con el programa “John y Sabina”, de Canal Once.

–¿Como quién? –preguntó Sabina Berman, una de las conductoras.

-- Felipe Calderón –respondió el Ministro.

Durante la conversación, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que mantiene una relación cordial, afectuosa y respetuosa con el Presidente de la República, a quien consideró como un hombre al que le tiene aprecio y con el que está “muy de acuerdo” en cosas que está haciendo, “porque hay coincidencias previas sobre ciertas maneras de ver el mundo y al país”.

“A un Presidente que es respetuoso, que no interviene en la vida del Poder Judicial, pues de repente se le quieren colgar ciertas cuestiones que no ha hecho. Y, por último, la renuncia del Ministro Medina Mora fue una decisión personal, que yo respeto, y sobre la cual no voy a expresar ningún comentario”, señaló frente a la periodista y el sociólogo John M. Ackerman.

Ayer, el Senado de la República aprobó por amplia mayoría la renuncia de Eduardo Medina Mora Icaza a su cargo como Ministro de la SCJN, la cual, aseveró López Obrador, no fue una venganza política, como acusan sus adversarios, sino que fue él mismo quien tomó libremente esa decisión.

“Ahora que pasó esto del Ministro Medina Mora hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso, es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara, es una investigación que tiene la Fiscalía General”, dijo el Presidente durante su conferencia de prensa matutina hace dos días.

El Ministro Medina Mora, ex Procurador General de la República, ex titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –la desaparecida agencia de espionaje mexicano– y ex Embajador, es señalado de enriquecimiento inexplicable.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia por depósitos en el extranjero, de acuerdo con el Jefe de Estado. Ahora vendrá una terna del Ejecutivo sobre la cual ese cuerpo legislativo decidirá quién entra en el relevo.

En la transmisión de la entrevista a Arturo Zaldívar, ocurrida anoche en el programa “John y Sabina”, éste confirmó que en el Poder Judicial sí han tenido casos donde se ha detectado cierta vinculación de jueces y magistrados con el crimen organizado. “Hay casos donde los jueces están en esta disyuntiva de ‘plata o plomo’. Todos los días tenemos casos donde los jueces se ven amenazados”, añadió.

También reconoció que la justicia en México sí tiene problemas de corrupción, de diferente seriedad, la cual depende de qué entidad se esté hablando.

“En el Poder Judicial de la Federación no podemos desconocer que hay problemas de corrupción. Si bien estos problemas no son generalizados ni mayoritarios, la mayor parte de las juezas, de los jueces, de las magistradas, de los magistrados, son honestos, honorables, trabajadores y comprometidos en su trabajo; pero tenemos focos de infección. Tenemos malos servidores públicos”, indicó el jurista mexicano.

Cuestionado sobre el periodo que lleva al frente de la SCJN, informó que se ha realizado una campaña intensa para combatir la corrupción en el el Consejo de la Judicatura Federal, bajo las premisas de estrategia con inteligencia y firmeza.

“Mi política ha sido cero tolerancia a la corrupción”, subrayó el Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho.

Respecto a la elección directa de jueces en México, consideró que esa ya no es una opción, por lo que se están realizando cambios en la carrera judicial, por ejemplo, cambiando la forma en la que se evalúa a jueces y magistrados, estableciendo requisitos mucho más estrictos.

“Lo que estamos haciendo es acabar con el pase automático. Hasta hace algunas semanas, bastaban tener seis años para contar con el pase automático. Ahora ya no. De los últimos tres casos de magistrados, sólo uno ha sido ratificado. Esto es un cambio de paradigma que, me parece, en muy poco tiempo va a generar una mayor calidad. Los buenos jueces, los buenos magistrados serán impulsados por el Consejo de la Judicatura”, agregó.

Cuando los conductores, Sabina Berman y John M. Ackerman, mencionaron el incendio en la Guardería ABC, que cobró la vida de 49 niños sonorenses en 2009, Arturo Zaldívar recordó que él llevaba dos meses justo en el momento en que le tocó ser ponente del caso, “en una investigación por violaciones graves a derechos humanos”.

“Presenté un proyecto, estableciendo que había responsabilidad constitucional, política y ética de altos funcionarios del Gobierno del Presidente Calderón, del Gobernador del estado, del Presidente Municipal. Me parece que ahí se consolidó lo que ha sido una enorme injusticia. La Suprema Corte quedó a deber a la sociedad mexicana y a las familias”, sentenció.

“Hay cierta parte de la oposición y de la comentocracia que perdieron en las urnas, y que pretenden que el Poder Judicial sea la oposición al Gobierno. En ningún país avanzado, el Poder Judicial es oposición porque sería obstaculizar la actividad de un Gobierno electo popularmente. Nos toca defender la Constitución y los derechos humanos. No nos toca generar una oposición política. La Corte no es ni será un partido de oposición. Eso distorsiona la democracia”, finalizó.