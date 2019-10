Ministro Presidente de SCJN revela que CalderÃ³n lo presionÃ³ y amenazÃ³ desde el Poder Ejecutivo

Ministro Presidente de SCJN revela que Calderón lo presionó y amenazó desde el Poder Ejecutivo

El Ministro presidente de la Corte aseguró que de parte del Presidente López Obrador no ha habido ningún tipo de presión

noroeste.com

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que Felipe Calderón Hinojosa amenazó y presionó a miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF), para resolver ciertos casos.

Sin embargo, entrevistado en el Canal 11, el ministro no indicó cuáles fueron los casos en los que supuestamente ejerció "presión" el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal, pero aclaró que no sólo fue "testigo", sino también "objeto" de ello.

La declaración del ministro se dio en un programa conducido por John Mill Ackerman Rose y Sabina Berman Goldberg, quienes cuestionaron a Zaldívar Lelo de Larrea si alguna vez el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo había presionado, lo que el titular de la SCJN negó.

"El presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando", indicó el ministro de la SCJN.

"Cosa que no se podría decir de algún otro presidente que sí amenazó, que sí presionó y que yo no sólo fui testigo, porque fui objeto de esto", aseguró el ministro. "¿Cómo quién?", le preguntó la escritora Berman Goldberg. "Felipe Calderón", contestó Zaldívar Lelo de Larrea.

Comparto el extracto de la entrevista anoche con @ArturoZaldivarL en @JohnYSabina @CanalOnceTV donde el Ministro Presidente de la @SCJN reconoce el respeto absoluto de @lopezobrador_ a la independencia judicial y señala las graves intromisiones de @FelipeCalderon en la materia:apuntando_hacia_abajo::tono_de_piel-5: pic.twitter.com/xjLxQxwdYW — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) October 9, 2019

Sobre la renuncia de Eduardo Medina-Mora Icaza, prefirió no hacer ningún tipo de comentario, ya que, dijo, fue una decisión personal. Ante la ausencia del ahora ex ministro, Zaldívar Lelo de Larrea exhortó a sus compañeros de la SCJN a considerar que, como no se sabe cuánto tiempo estarán incompletos en la Primera Sala, deben asumir su responsabilidad de Estado al votar asuntos delicados.

"Nunca pensé que asistir a un programa de TV tuviera que ver con la independencia de un juez. Supuse que esta se acredita con los votos, durante años y en asuntos en los que se anteponen los #DDHH a las presiones y a las amenazas. Pero parece que para algunos esto no cuenta", respondió en su cuenta de Twitter el ministro ante críticas por su asistencia al programa 'John y Sabina'.

Zaldívar Lelo de Larrea, de 60 años de edad, es ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009, propuesto por el entonces presidente Calderón Hinojosa, en sustitución de Genaro David Góngora Pimentel. El 2 de enero del 2019 fue electo como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustituir a Luis María Aguilar Morales.