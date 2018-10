Mira JesÃºs a travÃ©s de sus manos

Mira Jesús a través de sus manos

Pese a su discapacidad visual, Jesús se dedica a la reparación de electrodomésticos, oficio que le ha demostrado que no hay obstáculos que no pueda vencer

Valeria Ortega

CULIACÁN._ El sentido de la vista muestra a las personas cómo es el mundo, sus colores, la posición, forma y distancia de los objetos, pero a falta de ellos se aprende a ver, crear e imaginar con el alma, como lo hace Jesús León Meza, para quien ser invidente no ha ido un obstáculo.

Tiene 39 años de edad y su discapacidad no le permite saber cómo son los rostros de su mamá Célida y su esposa Rocío, ni el lugar en que vive o los que ha visitado, pero tampoco ha sido impedimento para aprovechar cada día, aprender y agradecer por todo lo que tiene.

Es alegre, tranquilo, le gusta platicar y hacer reír a las personas, pero también tiene un talento y un gusto por solucionar los problemas de los demás, por eso decidió tomar un curso de Técnico en Reparación de Electrodomésticos.

Desde hace 16 años se dedica a la reparación de esos aparatos y tiene un taller en la avenida Miguel Hidalgo, al oriente de Culiacán, pero también es algo que él mismo llama “multiusos”, pues en su casa repara de todo.

Hace menos de 5 años que se casó con Rocío, una mujer a la que agradece lo haya apoyado en su discapacidad y quehacer diario.

Su habilidad en arreglar los electrodomésticos está en sus manos. Toma una plancha y siente cómo es, entonces comienza a retirar las piezas una por una y con calma, soluciona el problema e inicia a colocarlas nuevamente en su lugar.

Trabajar en el taller le apasiona. Desde pequeño practicaba con algunos aparatos y objetos que se podían desarmar, y a pesar de que inició una carrera universitaria en Comunicación Social decidió dejarla para estudiar algo que realmente deseaba.

“De chico desarmaba los juguetes para ver cómo funcionaban, ya más grande entre un primo y yo pusimos dizque un taller de bicicletas en la cochera de la casa, iban nuestro amigos y les arreglábamos las bicicletas”, compartió Jesús.

-¿Has necesitado ayuda para arreglar un aparato?

“Hay obstáculos como en todo lo que hace uno pero con paciencia y dedicación se resuelven las cosas, alguna que otra vez sí he necesitado ayuda de una persona que vea para resolver ciertas cosas, pero por lo regular todo lo hago yo”.

-¿Cuáles no pudiste resolver?

“Los aparatos que tienen circuitos electrónicos, tengo otros amigos que se dedican a hacer lo mismo, voy con ellos y me ayudan a poner alguna tarjeta electrónica, es la manera en que saco estas cosas”, respondió.

“Algunas marcas son más difíciles de arreglar, porque no tienen tornillos y hay que botar el seguro de los plásticos, en algunas cosas pido ayuda a mi mamá”.

Las personas que recurren a su servicio se van a casa satisfechas y recomiendan su trabajo, comentó, pero hay otras que a pesar de la recomendación no quieren sus servicios pues desconfían que lo pueda hacer.

Jesús expresó que lo más difícil de ser invidente es que a veces puede ser juzgado por las personas que no lo conocen y dudan de sus capacidades. Sin embargo, le es muy gratificante demostrar su talento a si mismo y al resto.

“Hay un momento en que dice uno ‘¿cómo no veo?’, pero así nací”, comenta.

Para conocer el contenido de los libros de texto alguien le tenía que leer, pero a veces sus hermanos y papás estaban ocupados por lo que él tenía que esperar a que lo apoyaran. Los exámenes que presentaba eran orales, así que sus calificaciones eran variadas.

Pero ser invidente tiene cosas muy buenas, expresó, pues muchas personas que tienen baja autoestima se inspiran en él porque lo ven que sale adelante, así que puede levantar un poquito el ánimo de las personas.

Lo más importante, dijo, es saber esperar y no rendirse, pues el fruto de hacer las cosas bien llega con el tiempo.

“No hay pretextos para no hacer nada o decir ‘no puedo, no me dan trabajo’. El que busca encuentra, muchas veces queremos resultados inmediatos pero no siempre es así, hay que saber esperar y tener perseverancia”, señaló.