Mis jugadores siempre creyeron que podían ganar y eso lo demostraron: Maradona

El DT del Gran Pez habló después de la victoria contundente que lograron ante Oaxaca

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Después de que Dorados de Sinaloa goleara por 4-0 al conjunto de Alebrijes de Oaxaca en el Coloso del Humaya, el director técnico Diego Armando Maradona habló en conferencia de prensa sobre la labor que hicieron sus pupilos dentro del terreno de juego para consumar la victoria.

“Quiero felicitar a mis jugadores porque planteamos el partido en la manera que salió y lo que más me impresionó fue que después de la clasificación en la Copa dieron un salto de nivel a conciencia, porque los muchachos que jugaron y no jugaron, creyeron que se podía y ahí está mi felicidad. Ellos saben que yo no voy a hacer nada que perjudique al grupo, yo me voy si alguien no está en sintonía con ellos, tenemos un gran equipo y lo que viene lo afrontaremos con una gran confianza, como la que tuvimos antes de este partido”, comentó.

Maradona resaltó a los medios de comunicación su alegría por el compromiso que demuestran sus pupilos durante los entrenamientos, de igual manera señaló que los próximos partidos serán claves en búsqueda de un puesto en liguilla, pero confía que la calidad y compromiso de los jugadores dentro del terreno de juego serán suficientes para lograrlo.

“Cuando hablo de trabajo, hablo de trabajo, no estoy jugando una cascarita. En Dorados el que trabaja, quiere hacerlo más. Esta semana tuve que parar un entrenamiento porque tienen tantas ganas de jugar que tuve que darles un día de asueto. Sabemos que vienen partidos difíciles y para ello nos estamos preparando. Ningún encuentro ha sido fácil, pero se vienen unas semanas claves donde los muchachos van a demostrar dentro de la cancha que están preparados”, señaló.

Por último, el estratega argentino se dijo contento por el funcionamiento que está desempeñando el Gran Pez en el terreno de juego y que a pesar de que en algunos momentos de los encuentros el equipo deberá poner atención en la defensa, Dorados siempre buscará atacar al rival en cualquier campo.

“Soy feliz con el funcionamiento del equipo, ha sido el que yo buscaba y es el que yo quería. Después de los pasados dos encuentros en liga aprendimos muchas cosas, aprendimos a sufrir en los encuentros, no todo es atacar y atacar, también es saber defenderse, pero obviamente no iré a defenderme totalmente a ningún lado, Dorados siempre irá a atacarlos”, finalizó.

