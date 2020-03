Misas se realizarÃ¡n a puerta cerrada: DiÃ³cesis de CuliacÃ¡n

Misas se realizarán a puerta cerrada: Diócesis de Culiacán

Los feligreses podrán disfrutar de las celebraciones de la semana mayor, a través de las redes sociales, y estaciones de radio

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ A puerta cerrada y a través de las redes sociales, estaciones de radio, los sinaloenses podrán disfrutar de las misas esta Semana Santa, señaló el Padre Esteban Robles, vocero de la Diócesis de Culiacán.

Compartió que a raíz de que se decretó la Fase 2 del Covid-19 en el estado, las misas dejaron de ser presenciales, realizando los sacerdotes las mismas en privado.

Compartió que las misas que se proyectan a través de la página de Facebook llamada “Misas en Culiacán”, ha tenido bastante flujo, y con la que las personas están participando de la santa misa, a través de las redes sociales y por la radio.

“En estos momentos estamos analizando como realizaremos la Semana Santa, pero hoy nos dimos cuenta como el mensaje del Papa y la bendición llegó a muchas personas, alcanzando cifras de visualización en vivo muy altas en nuestro país y en el estado, siendo miles los seguidores”, señaló Robles.

El vocero de la diócesis destacó también que, que sí existe una necesidad de Dios, que sí se está recurriendo a él, por lo que el llamado que hace la iglesia es que, se siga en oración, confiando en Dios, pero también siguiendo las precauciones de vida, invitando que los que puedan, mejor se queden en casa.

“En estos momentos los únicos templos a los que se puede entrar todavía son en Catedral y La Lomita, sólo para la oración personal, donde la persona llega, hace su oración y se retira, evitando toda aglomeración de personas”.

Sobre las celebraciones de Semana Santa, el sacerdote platicó que, a través de un comunicado que les hicieron llegar de Roma, se señala que no se mueven las fechas de Semana Santa, celebrándose el Triduo Pascual los días jueves, viernes y sábado, donde los oficios se realizarán a puerta cerrada.

“Los días de Semana Santa no se abrirá la iglesia durante los oficios, permanecerá cerrada al público, quienes solo podrán participar de las misas, a través de las distintas plataformas que hemos estado usando, como redes sociales, y la radio”.

Robles resaltó que la postura que ha tomado la iglesia en torno a las medidas y decisiones que ha tomado el Gobierno Federal y Estatal frente al Covid-19, ha sido a favor, siguiendo adelante y obedeciendo las indicaciones que de ellos emanen, y que sean para el cuidado de toda la sociedad en general.

“Hoy nos damos cuenta que estamos viviendo una nueva manera de vivir nuestra fe, unidos en familia, compartiendo mensajes de esperanza, de la unidad con Dios y con los demás, en el deseo de estar con salud, por eso, debemos de participar obedeciendo las indicaciones que se nos dan”.

El sacerdote exhorta a la sociedad a ser parte del hacer posible, que esto hoy todos están padeciendo, se pueda vencer entre todos, de ahí la importancia de apegarse a Dios, y apoyar a los demás, buscando los caminos que permitan ser una mejor sociedad.

Esta semana agregó el vocero, que el Obispo Jonás Guerrero Corona manifestó en sus charlas cuaresmales a vivir en esperanza, a recordar que con Dios se sale adelante, pero también a poner de su parte para erradicar la situación que hoy se está viviendo.

“Evitemos caer en la negación, en creer que en el no me va pasar nada, queriéndonos hacer los fuertes, pensamos en nosotros, pero no en los demás, ya sean personas mayores, en alguien enfermo, en un bebé, lo que puede ser perjudicial para ellos”, resaltó Robles.

Escuche las misas

Las misas pueden ser escuchadas a través de Facebook en la página Misas en Culiacán, en distintos horarios de lunes a sábado a partir de las 07:00 horas y hasta las 12:00 del medio día, y por la tarde a partir de las 17:00 horas, y hasta las 19:00 horas.

A través de la radio, sintonizando el 90.3 FM Radio María, esto de lunes a sábado a las 07:00 horas, y los domingos a las 11:00, y por EXA, a las 08:00 horas, por la estación 101.7 FM.