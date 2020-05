MLB no puede obligarnos a jugar, señala pítcher de Medias Rojas

Collin McHugh cree que los peloteros deben decidir si juegan o prefieren quedarse en casa

Noroeste / Redacción

BOSTON._ Collin McHugh, pítcher de los Medias Rojas de Boston, aseveró que la MLB no debería de obligar a jugar a los peloteros, si no se sienten cómodos, ya que pueden poner en riesgo su salud y la de sus familias.

“Estamos en una situación en la que no puedes hacer que esto sea obligatorio. No puedes decirle a un chico, ‘Tienes que venir a jugar o de lo contrario tu lugar en la lista no estará aquí cuando regreses’. No puedes decirle a un chico que arriesgue su vida, la vida de su familia y la vida de cualquiera que elija para venir a jugar este juego”, detalló McHugh.

Ante los múltiples escenarios que la Oficina del Comisionado ha manejado, con la finalidad de iniciar la temporada, el lanzador diestro cree que los peloteros deben decidir si juegan o prefieren quedarse en casa, además, de no ser amenazados con cuestiones contractuales y sanciones económicas.

De igual modo, McHugh detalló que primero está la salud de los jugadores y sus familias, además de que hay muchos árbitros y entrenadores que tienen más de 65 años y que están expuestos al virus.

“Soy un esposo, soy un padre. Hay muchos muchachos en la liga con afecciones subyacentes, con afecciones preexistentes, como diabetes y arritmias cardíacas. Miren a nuestro cuerpo técnico, hay muchas personas mayores de 65 años; árbitros, hay muchos mayores de 65 años”, sentenció.

(Con información de Notimex)