Modelo boliviana es criticada al condicionar ayuda a familias afectadas por el Covid-19 a cambio de ‘likes’

Stephanie Helera ha tenido que cesar su iniciativa, con la que ofrecía 40 euros para las personas vulnerables a condición de seguirla en redes

Sinembargo.MX

27/04/2020 | 12:26 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La pandemia que ha azotado el mundo en los últimos meses y las drásticas medidas que se han tenido que interponer para tratar de contenerla han puesto a millones de personas en una situación económica muy precaria. Esto ha ocasionado que muchas celebridades hayan sacado su vena más solidaria para realizar donaciones, impulsar proyectos filantrópicos o aprovechar su alta visibilidad en redes sociales para compartir campañas de ayuda.

Sin embargo, la forma en la que estas se llevan a cabo también cuenta, y la modelo y actriz boliviana Stephanie Helera ha desatado una importante polémica este fin de semana por su iniciativa para ayudar a los más desfavorecidos, que ha sido tachada de “hipócrita” y “convenida”.

Y es que Helera, que tiene más de 90 mil seguidores en las redes sociales, tuvo la ocurrencia, en principio llena de buenas intenciones, de ofrecer una aportación de 300 bolivianos (unos 40 euros) a la semana durante un mes a aquellas personas que estén ahora mismo atravesando una situación financieramente delicada. La controversia viene del hecho de que la joven quería elegir a los receptores de esta ayuda después de que estos se etiquetaran en sus redes sociales con el hashtag #stephanieherelachallenge.

“Me tienen que seguir en mis dos redes sociales y me tienen que enviar un video en el cual me muestren que su situación económica es de necesidad”, explicó la joven cuando lanzó su propuesta, que enseguida desencadenó una oleada de comentarios críticos. Además, Helera también calificó su campaña en los siguientes términos: “Es mi manera de ayudar, de devolver todo lo que se me ha dado. Yo soy muy agradecida, Dios es muy bueno conmigo. Esta es una campaña de Dios. Esto es StephanieHerelaChallenge, es un reto de amor, un reto para ayudar, para donar, para amar incondicionalmente”.

Tras el escándalo, la propia Autoridad de Fiscalización del Juego de Bolivia tuvo que emitir un comunicado en el que advertía que el desafío de Helera no contaba con la obligatoria autorización para los concursos con premio. La protagonista de la controversia, ante semejante recepción, optó finalmente por borrar la publicación, cerrar sus comentarios en Instagram y desactivar temporalmente su perfil de Facebook.