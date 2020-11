Moderna anuncia que su vacuna tiene 94.5% de efectividad

De acuerdo con la farmacéutica estadounidense, podrá producirla en masa en primavera

Sinembargo.MX

16/11/2020 | 06:23 AM

Ciudad de México.– La farmacéutica Moderna anunció este lunes que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 94.5 por ciento, según una revisión temprana a los resultados de su más amplio estudio continuo.

Los investigadores dijeron que los resultados fueron mejores de lo que se habían imaginado. Pero la vacuna no estará ampliamente disponible en meses. Probablemente hasta la primavera.

Moderna es la tercera empresa que informa datos preliminares sobre una vacuna aparentemente exitosa, que ofrece esperanza en una pandemia creciente que ha infectado a más de 53 millones de personas en todo el mundo y ha matado a más de 1.2 millones. Pfizer, en colaboración con BioNTech, fue el primero en informar hace una semana que su vacuna tenía una efectividad superior al 90 por ciento. Le siguió Rusia, con su Sputnik V, que tiene, dice, 93 por ciento de efectividad.

Pfizer y Moderna fueron los primeros en anunciar los primeros datos sobre grandes estudios, pero otras 10 empresas también están llevando a cabo grandes ensayos de Fase 3 en una carrera global para producir una vacuna, incluidos los esfuerzos en Australia, Gran Bretaña, China, India y Rusia. Más de 50 candidatos más se encuentran en las primeras etapas de prueba.

Los investigadores prueban las vacunas inoculando a voluntarios y dando a otros placebos, y luego observando los dos grupos para ver cuántas personas se enferman.

En el estudio de Moderna, 95 personas contrajeron el coronavirus: cinco que fueron vacunadas y 90 que recibieron inyecciones de placebo de agua salada.

Estadísticamente, la diferencia entre los dos grupos fue muy significativa. Y de los 95 casos, 11 fueron graves, todos en el grupo de placebo.

Los resultados fueron analizados por una junta de monitoreo de seguridad de datos independiente, designada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, desarrolló su vacuna en colaboración con investigadores del Centro de Investigación de Vacunas, que forma parte del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de aquél País.

Anthony Fauci, director del instituto, dijo en una entrevista con The New York Times: “Había dicho que estaría satisfecho con una vacuna 75 por ciento efectiva. Aspiracionalmente, le gustaría ver el 90, 95 por ciento, pero no lo esperaba. Pensé que estaríamos bien, pero el 94.5 por ciento es muy impresionante”.

El doctor Stephen Hoge, presidente de Moderna, celebró el “muy importante hito”, aunque dijo que lo más tranquilizador era que hubiera resultados similares de dos firmas distintas.

“Eso debería darnos a todos esperanza de que de verdad una vacuna podrá detener esta pandemia y esperemos que devolvernos a nuestras vidas”, dijo Hoge a The Associated Press.

“No será sólo Moderna la que resuelva este problema”, señaló, indicando que cubrir la demanda global “requerirá muchas vacunas”.

Moderna, dijo, espera tener unos 20 millones de dosis destinadas a Estados Unidos, para cuando termine 2020. Pfizer y su socia alemana BioNTech esperan tener unos 50 millones de dosis en todo el mundo para final de año.

OMS, optimista por resultados de Moderna

La OMS se muestra optimista ante los resultados de la vacuna de #Moderna contra el #Covid-19, pero pide cautela para esperar a los resultados finales.

La iniciativa COVAX está en conversaciones con varios fabricantes y aún no ha decidido que compañía proveerá las vacunas.

Además de la eficacia y seguridad, la OMS tendrá en cuanto el precio y las condiciones de conservación de las vacunas, para decidir qué compañía contratan para distribuir vacunas.