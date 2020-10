Moisés Ríos Pérez, propuesto por la Síndica Procuradora para encabezar el OIC, refuta acusaciones de El Químico

Asegura que su intención al inscribirse en la candidatura para titular del Órgano Interno de Control no era descarrilar al Gobierno municipal

Noroeste / Redacción

Moisés Ríos Pérez, quien resultó el candidato con mayor puntuación en la convocatoria para la titularidad del Órgano Interno de Control, refutó las acusaciones del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, en el sentido de que es un perredista que viene a destruir a su partido, Morena.

Y lamentó que el proceso democrático que inició la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño, que convocó a la participación ciudadana, lo haya convertido el Alcalde en uno de los actos más vergonzosos que cualquier servidor público pueda tener cuando se encuentra dirigiendo una posición tan importante como lo es una Alcaldía, la segunda más poblada de Sinaloa.

Pero más lo es, expresó Ríos Pérez en una extensa Carta a la Opinión Pública, porque es un Alcalde que deviene de uno de los movimientos más importantes en participación ciudadana que ha vivido el país: Morena.

Señaló que ante la aprobación de los regidores para mantener al actual titular del Órgano Interno de Control y que a éste se le tomara protesta, no podría decir absolutamente nada.

Pero como ciudadano, recalcó, es muy lamentable ver la participación de quienes sólo repiten lo que previamente les fue dictado aun al margen de la ley, pues la mayoría no equivale a legalidad.

“La acusación sobre neomorenista venido del PRD a descarrilar a su gobierno, permítanme decirles que su gobierno está descarrilado, si así lo ve ya, no por personajes que vengan al mismo, sino por falta de visión gubernamental, ignorancia, totalitarismo y falta de honestidad”, declaró.

Y le recordó a Benítez Torres que el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viene del Partido de la Revolución Democrática, simple y sencillamente por ser en su mejor momento el partido que reunió toda expresión de pensamiento ideológico de izquierda, término que el Alcalde desconoce y peor aún, jamás sabrá de qué se trató el fenómeno político que desembocó el 1 de julio de 2018 en las urnas.

“Le recuerdo al Alcalde que la regla número uno de estar en los asuntos públicos es aguantar vara; en lo personal no soy comal delgadito para calentarme por estupideces, pero en este caso particular, quiero decirle que he construido mi vida a base de pensamientos y posturas coherentes a lo que me impulsa y que es lamentable en lo personal que en un futuro alguno de mis hijos pudiera sentir vergüenza de un acto deshonesto”, escribió.