Molesta a Rocha Moya que lo cuestionen de Vargas Landeros

El senador dejó en claro que no responderá cuestionamientos sobre el ex secretario de Gobierno de Malova

América Armenta

CULIACÁN._ “Es un tema que no trato, discúlpame, yo no me ocupo de él ¿de acuerdo?”, dijo el senador Rubén Rocha Moya interrumpiendo a la prensa y con cierta molestia, cuando se le iba a cuestionar sobre Gerardo Vargas Landeros, quien ha expresado abiertamente que espera que Morena lo acepte para contender por la gubernatura.

“Yo no me ocupo de él”, reiteró, “¿alguna otra cosa?”, cuestionó el también aspirante a la gubernatura y tras un silencio incómodo se le preguntó sobre los tiempos que el Instituto Estatal Electoral ha marcado para quienes deseen contender por un cargo en los comicios del 2021.

Rocha Moya explicó que en Morena, como lo dio a conocer Mario Delgado Carrillo, el dirigente nacional, del 15 de noviembre al 15 de diciembre serían las encuestas para conocer quiénes van a contender en cada estado por la gubernatura.

“Habría que esperar a que se realice y que digan de acuerdo con la encuesta quién va a ser el candidato, para que esté presente, es legislativo, solicite su licencia”, dijo en un tono más tranquilo el ex rector de la UAS.

El legislador abundó respecto a las diferencias que ha habido en el interior de Morena, que es algo normal en los partidos políticos la confrontación y que todo tienen un efecto, que puede ser positivo o negativo, que se reflejará en el voto de la ciudadanía.

“El proceso en general va a ser para las candidaturas, a los puestos de elección, por la vía de encuestas, no obstante, no descarta la posibilidad de tómbola, pero ese es otro proceso, es solo para los que van a ocupar alguna candidatura de representación proporcional, en el caso de las regidurías y las legislaturas, el cabildo y el Congreso”, comentó el legislador respecto a sí buscarían mejores perfiles para representar a la coalición juntos haremos historia en las siguientes elecciones.