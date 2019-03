Molestos por no lograr el triunfo que buscamos en todo momento: Maradona

El técnico argentino habló ante los medios de comunicación después del empate ante Leones Negros

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Dorados de Sinaloa igualó sin goles la noche del miércoles ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el Estadio Jalisco, partido que correspondió a la jornada 10 del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX.

Al término del encuentro, el técnico del Gran Pez, Diego Armando Maradona, habló en conferencia de prensa sobre el accionar que mostraron sus pupilos para traerse como visitantes una unidad a territorio sinaloense.

“Nos vamos algo molestos por no haber conseguido el resultado que deseábamos. Si repasamos el partido hubo un equipo que dominó en la cancha y ese fue Dorados, ante el penal errado nosotros seguimos jugando tranquilos, aunque por ahí noté a unos desesperados y les dije a los muchachos que lo estábamos haciendo bien, que no se bajaran anímicamente ante eso. Yo tengo que solucionar algunos problemitas que vi en mi equipo y eso lo corregiremos con los entrenamientos. Hoy me voy también orgulloso de mi equipo por el esfuerzo que hicieron en el Jalisco”, comentó.

Maradona fue cuestionado por los medios de comunicación sobre cuáles consideraba que fueron las claves para que el Gran Pez levantara el rumbo en el pasado torneo tras su llegada y cómo actualmente lo hará para meter a los áureos nuevamente en los primeros planos del certamen.

“Ojalá supiéramos la clave, es simplemente el trabajo lo que da los resultados positivos y las satisfacciones. Cuando yo llegué al equipo el año pasado me encontré un vestidor partido, con algunos jugadores lesionados o que aún no agarraban ritmo, entonces yo les dije que acá ya llegó el patrón, todos a trabajar y creo que ése es el secreto, el trabajo que mostró Dorados para sobresalir ante cualquier adversidad”, finalizó.

El equipo de Sinaloa regresará a los entrenamientos este viernes, agendando práctica a las 18:00 horas en la cancha del Coloso del Humaya a puerta cerrada.