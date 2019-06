Molotov estalla en el Tecate Location 2019 en CuliacÃ¡n

Molotov estalla en el Tecate Location 2019 en Culiacán

En el evento también participan Caloncho, Enjambre, Little Jesus, Coco Cecé y Pequeño Fénix

Leopoldo Medina

CULIACÁN.- Después de tres años de ausencia, Molotov, la banda de rock mexicana regresó a la capital sinaloense, encabezando el cartel del Tecate Locatión 2019, reencontrandose con un público fiel, a quien hizo “estallar” de euforia, interpretando sus temas más recientes, así como aquellos que los han marcado a lo largo 24 años de carrera artística.

Aunque Molotov se fundó en 1995, fue dos años más tarde, en 1997, que ocurrió el lanzamiento de su álbum debut con un título que de inmediato se encaminó a la polémica, seguido de unas letras de protesta social y así, más de dos décadas después, Miky Huidobro, Ismael “Tito” Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, siguen moviendo masas en todo el continente.

Prueba de ello fue la gran cantidad de público que se reunió en Alamo Grande, quienes previo a la presentación de Molotov, disfrutaron de la presencia de grupos como

Pequeño Fenix, una banda oriunda de la Ciudad de México, la cual se encargó de abrir el evento interpretando los temas como "El Trato", "Tijuana", "Me está rompiendo el corazón", "Lávate" entre otras.

La banda abrió su presentación con el tema "Amateur" seguido de "Here we come", y "Chinga tu madre".

Luego llegó un clásico "Parásito" entre otros éxitos que fueron saliendo durante su presentación.

Luego llegó el turno de Coco Cecé, la cantante proveniente de Chihuahua, abrio su presentación con la pieza "Como pretendes", para continuar con "Niky" y "Esta es mi ciudad", seguida de "Soy el relámpago", siendo bien recibida por los cientos de jóvenes ahí reunidos.

Tras 40 minutos de presentación, Coco Cecé cerró su participación con los temas "Marginado" en la que destaca el tema del bullyng, invitando a los jóvenes a evitar esta práctica; y "Supuestos" en el aborda el tema del suicidio.

Tras una pausa de más de media hora, esta vez tocó el turno de subir al escenario a la banda Little Jesus, proveniente de la Ciudad de México, abriendo su actuación con el tema "Años maravillosos", melodía que agradó a los fans de la agrupación, quienes haciendo uso de su teléfono grabaron el momento.

Sobre el escenario, la banda formada por Santiago Casillas, Truco Sánchez, Fernando Bueno, Arturo Vázquez y Carlos Medina, deleitaron a sus fans cantando para ellos los temas "Fuera de lugar", "Los Ángeles California".

Además tocaron los más nuevo de su material, una de ellas "Un plan espectacular" en la que la energía del grupo se vio en el escenario, contagiando a sus fans quienes desde la barricada no dejaban de cantar sus interpretaciones.

Fue con el tema "Norte" que el público levantó sus celulares encendiendo la luz de los mismos, dando un toque nostálgico a la noche.

Ante un público que no dejó de pedir algunas canciones, la agrupación complació a sus seguidores con el tema "La magia" una de las más coreadas de la banda durante su presentación, cerrando su actuación con los temas "Azul" y "Todo el tiempo estoy pensando".

Fue en punto de las 20:30 horas que al escenario del Tecate Location arribó Caloncho, el músico, cantante y compositor oriundo de Obregón, Sonora "encendió" más los ánimos de los cientos de jóvenes, abriendo su actuación con el tema "Fotosíntesis", seguido de "Mi casa es tu casa", y " Bolita de pan" dando el toque romántico a la noche a ritmo de reggae.

"¿Cómo están Culiacán, no saben el gusto que teníamos de volver otra vez, gracias por estar aquí esta noche", fueron las palabras del cantante al público.

Con ese ritmo que lo caracteriza en el que fusiona varios géneros, aunado a lo particular de su voz, Caloncho deleitó al respetable interpretando lo más nuevo de su material, entre ellos el tema "Felicidad", para continuar con "Chupetazos".

Luego llegaron los temas "Vehículo de amor", "Agua de cielo", y "Quédate cerca de mí".

La fiesta siguió con "Echados al sol", "Derroche de felicidad" avivando más el hambiente con la jocosa pieza " i want a like to you", culminando su actuación con "Todo bien al 100".

Finalmente llegó la banda Enjambre, proveniente de la Ciudad de México, formada por Luis Navejas en la voz, Julián Navejas en la guitarra y teclados, Rafael Navejas en el bajo, Ángel Sánchez en la batería, y Javier Mejía en la guitarra.

Sobre el escenario la banda tocó los temas. "Somos ajenos", "Dulce soledad", "Elemento", "Por esta razón" entre otras.

La agrupación regresó a Culiacán tras cuatro años de ausencia.