Mon Laferte lanzarÃ¡ canciÃ³n junto a Gwen Stefani

Mon Laferte lanzará canción junto a Gwen Stefani

La cantante chilena colaborará en el nuevo disco de la famosa artista estadounidense

Noroeste / Redacción

Mon Laferte sigue acumulando elogios en el extranjero por parte del público como también de sus colegas. Por eso, no es de extrañar que una reconocida cantante la invitara a participar de un dueto. Se trata de Gwen Stefani, quien llamó a la chilena para ser parte de su nuevo disco especial para Navidad.

Será un álbum con canciones y villancicos navideños para esperar las festividades de fin de año que también contará con la presencia de otras artistas.

You Make It Feel Like Christmas se llamaría el especial que Gwen Stefani lanzará el 26 de octubre, siendo una versión de lujo de su disco navideño estrenado en 2017.

Feliz Navidad será el tema que cantará con Mon Laferte, quine sólo se ha limitado a compartir una publicación de la noticia, aún sin confirmar nada.

Además, a los 12 temas que ya tiene el disco de Gwen Stefani y el dúo que se viene con Mon Laferte, la cantante sumará las canciones Santa Claus Is Coming to Town, Winter Wonderland, Cheer for the Elves y Secret Santa, informó E! online.

Recientemente, Mon Laferte estuvo actuando en Argentina y Perú, donde recibió el cariño de los fanáticos.