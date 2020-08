Mónica Fabiola Ramírez Sánchez

Mónica Fabiola Ramírez, vive reto en su vida estudiantil

La ex alumna del Jean Piaget obtiene beca en la Universidad Anáhuac Querétaro por su alto promedio; iniciará el ciclo escolar desde casa

Margarita Valdez

Culiacán._ Mónica Fabiola Ramírez Sánchez enfrentará un nuevo reto en su vida estudiantil, no solo con la experiencia que genera el iniciar su carrera universitaria, sino que además vivirá la de cursarla con la nueva normalidad.

Tiene 18 años, es ex alumna del Instituto Bilingüe Jean Piaget y se ganó la oportunidad de estudiar la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, en la Universidad Anáhuac Querétaro, gracias a la beca del 90 % que obtuvo por su buen aprovechamiento y el apoyo brindado por la institución, pero por ahora, desde casa.

"Definitivamente, uno de los mayores retos es no estar adentro de un salón de manera presencial. La manera de convivir con mis compañeros y maestros por plataformas en línea y videollamadas es algo a lo que poco a poco nos vamos acostumbrando, pero no nos termina de gustar", dijo.

"A pesar de que la situación no es como la quisiéramos, la universidad está muy bien preparada, por lo que las clases tienen todos los contenidos que deberían y los maestros se encuentran en la mejor disposición para resolver dudas y apoyarnos con el uso de nuevas plataformas. Aunque esta nueva normalidad es diferente, me estoy acostumbrando a ella y me emociona lo que viene, estoy haciendo nuevos amigos que todavía no conozco en persona, pero sé que pronto podremos vernos".

Vive experiencia

Realizar sus estudios en el Jean Piaget le permitió crecer como persona y desenvolverse en diversos ámbitos que la prepararon para la universidad, llevándose también experiencias inolvidables y amistades que perdurarán.

"Recuerdo que cuando ingresé al instituto era muy tímida y me era difícil desenvolverme, con el tiempo y la ayuda de los maestros todo cambió, comencé a participar en eventos musicales, en ferias de ciencias, e incluso, llegué a dar mi propia plática; Jean Piaget me formó y ahora es parte de quien soy y estoy orgullosa de poder decirlo", compartió.

Haberse ganado la beca la llena de alegría y aunque por el momento no podrá realizar sus estudios fuera de la ciudad, porque debe de permanecer en casa para evitar la propagación de Covid-19, le satisface saber que eligió la carrera que tanto le emociona y que la preparará para su futuro.

"Escogí la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento porque me di cuenta que desde pequeña solía decir que algún día sería cantante o actriz y que participaría en grandes premiaciones, pero al crecer me di cuenta que no quería ser nada de eso, sino que quería estar involucrada en ese mundo, realizar ese tipo de eventos y brindarles momentos de emoción y diversión a miles de personas, eso quiero hacer el resto de mi vida, pero salir de la ciudad para estudiar, por ahora tendrá que esperar", expresó.

"Quisiera agradecer a todos mis maestros por hacer mucho más que dar clases, por poner todo su corazón en lo que hacen y por siempre ayudarnos a salir adelante, tanto a mí como a mis compañeros, a mi directora (María del Rosario González) porque siempre me recibió con los brazos abiertos y me impulsó a ser mejor en todos los aspectos, a mis compañeros, porque sin ellos mis años de preparatoria no hubieran sido tan divertidos; a mi familia, que nunca dejó de apoyarme en todo lo que hacía por más pequeño que fuera; y a mis amigos porque se convirtieron en mi día a día por años y espero tenerlos conmigo por el resto de mi vida".

Invita a aprovechar las oportunidades

La hija de Mónica Fabiola Sánchez Acosta y José María Ramírez Hernández y hermana de José María Ramírez Sánchez, invita a los jóvenes a que disfruten cada momento de su vida, a aprovechar su tiempo y no tener miedo para emprender.

"Sé que la escuela puede llegar a ser pesada o estresante, pero ese tipo de experiencias son parte de crecer, todo pasa por algo y cada experiencia dejará algo en tu vida, tomen todas las oportunidades que vengan y no tengan miedo a arriesgarse, de cualquier manera el no ya lo tienen y la vida sigue avanzando segundo a segundo, no pierdan el tiempo siendo indecisos", recomendó.

"Finalmente hagan que de cada momento les quede algo, por más difícil que pueda parecer, llegara el tiempo donde pase y solo queden las memorias que decidiste hacer con él, como lo que está ocurriendo ahora, nadie se esperaba que la normalidad cambiara completamente por un virus que nisiquiera conocíamos hace unos meses, el mundo cambia y nosotros con él, la vida corre sin avisarnos y tenemos que seguirle el paso".

