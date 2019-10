Mónica Leticia Tirado requiere una cirugía y le urge apoyo económico

Su esposo Jesús Alberto Tirado, dice que ella padece de miomas en la matriz y no cuenta con seguridad social ni recursos para la cirugía

Noroeste / Redacción

Mónica Leticia Tirado Navarro, de 36 años, le urge ser operada ya que padece de miomas en su matriz, sin embargo su esposo Jesús Alberto Guerra Aguilar actualmente se encuentra desempleado, por lo que pide el apoyo de los lectores de buen corazón, ya sea económico o con un empleo, para que ella pueda salir adelante.

Jesús Alberto acudió a esta redacción para exponer el caso de su esposa, quien desde hace tiempo ha padecido de miomas y de acuerdo a los últimos estudios que se ha realizado es urgente que sea sometida a una cirugía.

“Ella ya tiene tiempo con ese problema y los doctores ya le dijeron que es urgente que se opere para retirle la matriz y pueda curarse, pero ahorita no tengo trabajo, yo soy albañil y si no es con dinero que me ayuden dándome trabajo para poder operarle”, expresó.

Guerra Aguilar dijo que debido a que no cuenta con un empleo estable si situación y la de esposa es muy difícil ya que no cuenta con los recursos económicos para la operación que le cuesta 15 mil pesos aproximadamente, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía ya sea económicamente o con trabajos de albañilería para poder obtener los recursos para la operación.

Comentó que acudió al Ayuntamiento para ver si le podían proporcionar ayuda, sin embargo dijo que ni personal del Municipio y del Cuerpo de Regidores le dijeron que actualmente no cuentan con ayudas de ese tipo.

Indicó que tiene su domicilio en la calle Santa Judith número 20420, entre las calles Santa Aurora y Santa Bárbara, en el fraccionamiento Santa Teresa, a espaldas de unas albercas, donde la personas que gusten ayudarles pueden llevar sus donativos o se pueden comunicar al número de celular 6692 338441, o si lo desean pueden traerlos a este diario donde con gusto se le hará llegar la ayuda.