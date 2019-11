MÃ³nica Maccise rinde protesta como presidenta del Conapred; 'la no discriminaciÃ³n es revolucionaria', afirma

Mónica Maccise rinde protesta como presidenta del Conapred; 'la no discriminación es revolucionaria', afirma

La titular del Consejo fue designada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Antes de su nombramiento, Maccise fue secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y desempeñó cargos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional Electoral

Sinembargo.MX

20/11/2019 | 12:29 AM

Mónica Maccise Duayhe rindió protesta esta mañana como la nueva presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, fue el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien la eligió para desempeñar el cargo durante un periodo de cuatro años (2019-2023).

“Me siento muy identificada con el proyecto del Consejo (con el que ya había colaborado) y sabemos que la no discriminación es revolucionaria porque su objetivo es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”, detalló la titular del Consejo.

Inicia la toma de protesta de la presidenta del Conapred 2019 - 2023, Mónica Maccise Duayhe (@mmaccise) pic.twitter.com/ge8RPCk0m6 — Conapred México (@CONAPRED) November 20, 2019

Antes de alcanzar la presidencia del Conapred, Maccise Duayhe fungió como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en donde estuvo a cargo la coordinación institucional. Asimismo, propuso políticas públicas para impulsar la igualdad de género.

Durante la ceremonia de nombramiento, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que “la lucha contra la discriminación no se puede detener” y confió en que Mónica Maccise nutrirá la “agenda antidiscriminatoria ya consolidada”.

Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que con este cambio se dará una batalla “ideológica, política y social a todas las expresiones antiderechos que han cobrado tanta visibilidad”.

Agradezco el nombramiento del Presidente. Tengo todas las pilas puestas para sumar en la eliminación de la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la opresión. Gracias a @M_OlgaSCordero y a @A_Encinas_R x la confianza!! Mi total reconocimiento al trabajo de @ahaasp!! — Mónica Maccise Duayhe (@mmaccise) November 20, 2019

Finalmente, la defensora de Derechos Humanos, a Alexandra Haas, aseguró que “el equipo del Conapred, su Asamblea Consultiva y su Junta de Gobierno, están comprometidos y convencidos en construir un país más igualitario”.

Mónica Maccise es licenciada en Ciencia Política. Además, se ha desempeñado en cargos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Instituto Nacional Electoral.