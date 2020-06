MÃ³nica Murillo Rogers, una mujer de 'acero'

Mónica Murillo Rogers, una mujer de 'acero'

La directora general de Grupo Fetasa es reconocida con el premio Exatec Sinaloa 2020, que otorga el Tec de Monterrey, a su importante trayectoria, liderazgo, sentido humano y emprendedor

Leopoldo Medina

Por ser una líder innovadora, una profesional de alto nivel, y que por sus acciones emprendedoras ha contribuido a generar la procuración del bienestar social de su comunidad, la empresaria Mónica Murillo Rogers, es reconocida con el Premio Mérito Exatec Sinaloa 2020.

Los Premios Exatec son la máxima distinción que el Tec de Monterrey da a sus egresados, con el propósito de reconocer sus logros más destacados y que sean reflejo del espíritu, valor y principios de la institución educativa.

Vía telefónica, la galardonada empresaria sinaloense manifestó que dicho reconocimiento fue motivo de mucho asombro para ella, ya que era un premio que no esperaba, resultando una grata sorpresa para ella.

“Cuando me dijeron que era la ganadora de esta edición, se me vino a la mente mi papá, porque él siempre fue una persona que se preocupó por traer al Tec a Culiacán, y me acordé mucho de él porque siempre quiso a esta institución, y quien consideró que la educación es importante para que México salga adelante”, señaló Murillo Rogers.

Cabe señalar que la hoy galardonada, además de ser egresada del Tec de Monterrey como Contadora Pública, también es consejera del instituto en el Campus Sinaloa, siendo la única mujer dentro del mismo.

Pilar importante en la vida de Mónica, son sus padres Enrique Murillo y Pompeya Rogers.

Murillo Rogers compartió que este reconocimiento llega a su vida en una etapa en la que levantar el ánimo en estos momentos por la situación que se vive es vital, un buen aliciente, con el que se reconoce su trayectoria empresarial.

Aunque el reconocimiento destaca en la galardonada sus logros, los cuales reflejan el espíritu, valores y principios de la institución, Murillo Rogers resalta que, a lo largo de su vida empresarial, ha tenido años buenos y malos en los negocios, esperando salir de esta situación que aqueja no solo a México, sino a todo el mundo.

“Este momento que estamos viviendo es uno de los más difíciles que nos ha tocado vivir, y aunque estoy tranquila dentro de lo que cabe, porque tengo la certeza y la fe que el de arriba siempre me ha ayudado, aunque nos esté yendo muy mal ahora, y más si te dejan solo como empresario, y no sabes si lo que decides va por buen rumbo, solo queda espera que el de arriba te siga iluminando para salir lo mejor que se pueda”, resaltó la empresaria.

Subrayó que hasta el momento las decisiones que ha tomado ante la contingencia, han fortalecido a la empresa de una u otra manera, buscando salir adelante ante la difícil situación, que como ella, otros empresarios también están padeciendo y buscan la manera de sobrevivir.

El bisabuelo Heriberto Murillo.

Proyectos por retomar

La pandemia señaló la empresaria, detuvo varios proyectos, sobre todo en materia de crecimiento, expandiendo la planta con la adquisición de nueva maquinaria, sobre todo en el área de Fetasa Industrial, donde se requiere un cambio de equipamiento, dado que el que se tiene ya está viejo.

“Nuestros proyectos se detuvieron no solo por la pandemia, también por el alza del dólar, y bueno al ver hoy que los negocios van muy mal,pues optamos por detener los proyectos de inversión”, indicó.

Agregó que en Mazatlán, tienen tiempo trabajando en el proyecto de abrir una galvanizadora, el cual también está detenido, este considerado uno de los más importantes de la empresa a realizarse este año, pero que por la pandemia no ha logrado concretarse.

“El reto que ha representado esta pandemia ha radicado en aprender a conocerse más a uno mismo, para poder estar mejor tanto tú, como con los que están alrededor, ya sea en casa o en el negocio, controlándome mental y físicamente, al hacerlo, te ayudas a estar más tranquilo”.

El abuelo Alberto Murillo.

Vender en línea, una necesidad imperante

Aprovechando la situación, dentro de lo que cabe, en Fetasa detalló su directora general, se ha aprovechado el tiempo para cambiar algunos sistemas, sobre todo en lo referente a tecnologías, ya que, dado su trabajo que es más de atención personal, se tuvo que modificar usando al máximo el uso de las redes e Internet.

“Hemos sido muy creativos para el uso de la información para realizar ventas a través de Internet, aunque a muchos de nuestros clientes no les gusta, porque prefieren el trato directo, sobre todo en los productos que nosotros vendemos, pero en mi giro, mis clientes no están acostumbrados a comprarnos desde una computadora”.

Adentrarse más a esta opción recalcó, ha costado mucho trabajo, sobre todo porque esta modalidad de venta se volvió en ellos una necesidad imperante, en la cual le han batallado representando un reto más, al que han hecho frente, haciendo uso de todas las herramientas digitales que puedan estar a su alcance.

“La respuesta de nuestros clientes a comprar en línea ha sido muy poca, además se pararon muchas obras, pero sí siento que, lo mio es un giro en el que a la gente le gusta más el trato directo y personalizado, ir al negocio, tal vez con el tiempo esto irá cambiando, pero por lo pronto hay que adecuarnos a la circunstancias”.

Murillo Rogers advierte que el pronóstico económico que se espera será difícil, la incertidumbre en los empresarios sigue creciendo, trabajando solos, sin apoyo alguno, a la deriva, y aunque el gobierno dice estar con los empresarios, hasta el momento no se ha visto nada.

“Esta situación sabemos no terminará, y como empresa, estamos viendo qué más podemos hacer, porque nuestras ventas han caído en un 50 por ciento, por eso estamos aprovechando los espacios que tenemos para ver qué más podemos usar para salir adelante, y sacar el día a día, porque el reto hoy es subsistir”.

Una empresa con sólidos cimientos

Desde 1974 Grupo Fetasa ha sido una de las empresas Acereras y Ferreteras más importantes del Noroeste de México, trabajando para satisfacer las necesidades de sus clientes utilizando la mejor tecnología y mediante el desarrollo y capacitación constante de su personal.

46 años se han cumplido ya del nacimiento de esta empresa sinaloense como razón social, sin embargo, esta historia de éxito se forjó mucho tiempo atrás, en 1914, en la figura de Heriberto Murillo, bisabuelo de Mónica, quien empezó el negocio comercializando ropa, para después crear la ferretería a la que llamaron Casa Murillo, en el que también participó Alberto Murillo, abuelo de Mónica.

Para 1952, el negocio se expandió con la llegada de de Enrique Murillo Padilla, padre de Mónica, quien introdujo la venta de acero, lo que permitió un crecimiento importante, hasta convertirse en la empresa que es hoy en día, con presencia en Sinaloa, Sonora, y en Baja California Norte en lugares como Tijuana y Mexicali.

“Realmente como grupo empresarial tenemos más de 100 años haciendo historia, yo soy la cuarta generación al frente de la empresa, dando paso a la quinta generación que ya está inmersa en Grupo Fetasa en la figura de Arturo Quintana Murillo”.

Murillo Rogers destacó que, su mayor compromiso al frente de la empresa ha sido satisfacer las necesidades de sus clientes, y con su equipo de trabajo, que suman más de 700 empleados, brindarles las herramientas suficientes para crecer mejor como persona, lo que genera un buen servicio para que los clientes se vayan contentos.