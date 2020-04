Morena ajusta reforma presidencial para reasignar el presupuesto

Anula las atribuciones de contrapeso del Congreso de la Unión para el control del Presupuesto de Egresos de la Federación

Noroeste / Redacción

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó un ajuste a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que anula las atribuciones de contrapeso del Congreso de la Unión para el control del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió el 23 de abril a San Lázaro, una iniciativa de reforma que le permitiría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con facultades discrecionales, realizar las modificaciones presupuestarias que considere necesarias, para afrontar la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Con la misma, el titular del Poder Ejecutivo federal busca adicionar el artículo 21 Ter de dicha Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de incluir un transitorio para establecer un procedimiento bajo la figura de “emergencia económica”, sin precisar tal concepto, quién lo determinará o por cuánto tiempo estaría vigente.

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Sin embargo, los diputados federales de Morena promovieron cambios en la iniciativa de reforma a dicha Ley, la cual se espera sea aprobada el 7 de mayo, cuando sesione el Pleno de la Cámara baja, después de que mañana viernes se convoque a un periodo extraordinario.

La Mesa Directiva del Senado citó a los integrantes de la Comisión Permanente a la sesión que se llevará a cabo mañana a las 12:00 horas, en la Cámara alta.

Según la convocatoria, los legisladores que integran dicho órgano legislativo elegirán a su Mesa Directiva, y después su presidente realizará la declaratoria de instalación.

"Se les informa a las y los senadores de la República, así como a las y los diputados nombrados por su respectiva Cámara para integrar la Comisión Permanente que funcionará durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura que, con fundamento en los dispuesto por el artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberán participar en la sesión de la Comisión Permanente a realizarse el viernes 1o de mayo a las 12:00 horas en el salón de sesiones del Senado de la República", dice la convocatoria.

AMLO OPTÓ POR UNA REFORMA LEGAL: DELGADO

Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara baja, argumentó que el Gobierno federal tiene que ajustar su presupuesto a la nueva realidad y a las nuevas prioridades: la atención a la salud, que no falte dinero para los programas sociales, ni tampoco para los nuevos microcréditos que van a apoyar a pequeñas empresas, así como a trabajadores formales e informales.

"¿Qué opciones tenía el Presidente de la República para hacer estos ajustes? Una opción es haber aprovechado la enorme flexibilidad que existe en la ley en México para hacer cambios, ajustes y reasignaciones en el presupuesto", expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro.

"Hacer lo que hubiera querido, simplemente informarlo a la Cámara, y el año que entra conoceríamos los detalles en la Cuenta Pública; así le hicieron todo el tiempo los gobiernos anteriores [...] La segunda opción es que, ante una situación inédita, se legisle en la materia, por eso el Presidente mandó su iniciativa", afirmó el diputado de Morena.

"¡Qué bueno que el Presidente eligió esta segunda opción y nos mandó la iniciativa y no actuó discrecionalmente!", celebró Delgado Carrillo, quien apuntó que se abre ahora la oportunidad de darle al país un nuevo marco jurídico para tratar las emergencias, que el Gobierno Federal tenga la posibilidad de actuar con oportunidad, además de que se garantice la división de Poderes y el orden constitucional.

PIDEN NO VOTAR LA INICIATIVA

Diputados de Morena, gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) y las dirigencias nacionales panista, de PRI y del PRD se pronunciaron en contra de la iniciativa presidencial que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"Debemos precisar lo que es la emergencia económica, que lo hagan los dos Poderes, la Cámara y el Ejecutivo. Así como en la Constitución dice quién declara la emergencia sanitaria o la emergencia nacional, que quede claro quiénes declararán la emergencia económica", indicó el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien se pronunció por salvar las facultades de los legisladores.

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, advirtió que la iniciativa distorsiona el equilibrio de poderes y debilitaría al Poder Legislativo, concentrando de manera inconstitucional mayor poder en el titular del Ejecutivo federal.

"Literalmente, lo que López Obrador está pretendiendo es gastarse el dinero del pueblo sin que nadie le cuide las manos y lo quiere hacer anulando a la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de aprobar, modificar el presupuesto federal", acusó el líder panista en conferencia de prensa.

"Esto afecta gravemente a miles de familias de todo el País que viven en zonas conurbadas. Hacemos llamado a los alcaldes de la República a manifestar su postura con independencia y determinación", señaló, por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también rechazó "rotundamente" el intento de reforma presidencial y pidió seriedad al Gobierno Federal. "La iniciativa en sí misma atenta contra los equilibrios de los Poderes de la Unión", indicó.

Además, diputados de Morena también han criticado la iniciativa de reforma presidencial, entre ellos, Porfirio Muñoz Ledo, Gabriela Cuevas Barrón y Lorena Villavicencio Ayala. El ex presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro dijo en su cuenta de la red social Twitter, que la propuesta le otorga potestades unipersonales al Ejecutivo Federal.

"Importante discusión de manera virtual en el grupo parlamentario de Morena sobre el Presupuesto Federal, tomé posición en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución", escribió Muñoz Ledo en otro tuit.

"Mientras seamos mayoría podemos adoptar las reformas mediante un debate público y consulta con los Gobiernos de los estados. Me opuse también a que nos citen a una sesión en la Fase 3 de la pandemia", agregó el diputado del grupo legislativo mayoritario.

"No creo que haya un atropello a la Cámara de manera deliberada, sí creo que la iniciativa está mal y tiene que corregirse, porque esa redacción sí es un atentado contra la división de poderes y el Congreso tiene funciones muy claras", señaló Cuevas Barrón.

"Sí necesitamos una redistribución del presupuesto porque fue aprobado el año pasado en circunstancias completamente distintas. Eso es algo bueno, que tengamos conciencia, sin embargo, la Cámara debe sesionar para modificar al presupuesto, no para ceder sus atribuciones", agregó la ex panista.

Además de los diputados, el aspirante a la dirigencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, llamó a los legisladores de su partido a rechazar la iniciativa del presidente López Obrador, así como a revisar "las letras chiquitas" de la reforma propuesta.

"En ocasiones los diputados tienen que decirle no al Presidente de la República, yo lo hice cuando fui diputado federal, fui el único que votó en contra del aumento del IVA y siempre he sostenido que en México hay una exacerbación del presidencialismo que ha deformado el equilibrio entre los Poderes públicos", dijo en entrevista con el diario Reforma.

"Hoy estamos viviendo en México esa presidencialización de la política y eso no es lo más sano para un sistema político, esa es una herencia del viejo régimen, si de verdad queremos hacer una Cuarta Transformación tenemos que ya pasar a la transición del sistema político mexicano donde tenemos que ver una nueva arquitectura constitucional", abundó Díaz Durán.

"No sería una buena decisión porque es amputar una de sus esenciales funciones que es moderar al Poder Ejecutivo, creo que deben revisarlo bien los diputados y no tener miedo de decir no, vivimos todavía en esa vieja cultura política donde parece que los Presidentes de México nunca se equivocan, son infalibles y son todopoderosos, eso debe ser superado", planteó el aspirante a dirigir a Morena.

Por su parte, el coordinador del grupo legislativo del partido oficial en la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que si la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como la planteó el presidente López Obrador, el Senado la modificará para mantener la autonomía frente al Ejecutivo, aseveró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que la iniciativasimplemente “no pasará” en los términos en que fue enviada por el Ejecutivo. "Mejor conviene al interior de la mayoría de qué forma resolvemos, enmendamos, corregimos la incitativa y mantenemos a salvo el equilibrio de los Poderes y la autonomía del Legislativo frente al Ejecutivo", destacó.

LA INICIATIVA DE REFORMA

"En caso de que durante el ejercicio presupuestal se presenten emergencias de carácter económico y/o en materia de salubridad general en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a programas y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud e impulsar programas en beneficio de la sociedad", se lee en la propuesta.

La iniciativa señala Ejecutivo podrá emitir declaratoria de emergencia económica cuando, de conformidad con los registros y el pronóstico elaborado por la SHCP advierta una "variación negativa drástica e imprevista" en el comportamiento de los principales indicadores económicos que sustentaron el proceso de presupuestación para el ejercicio en curso y cuyos efectos requieran una reorientación en el gasto. Ello, para evitar, reducir o superar daños severos a la actividad económica nacional y al bienestar de la población.

En el documento se precisa que la SHCP deberá presentar a la Cámara de Diputados una revisión integral del marco macroeconómico contenido en los criterios generales de política económica, en el que incluya en sus análisis y sus pronósticos distintas fuentes y referencias, entre otras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (BANXICO).

"Al respecto, un elemento determinante por sí mismo para la emisión de la declaratoria sucederá si, de acuerdo con los datos trimestrales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se registra una tasa real de crecimiento negativa del Producto Interno Bruto de al menos uno por ciento respecto del observado en el mismo trimestre del año precedente y, adicionalmente que el pronóstico advierta que el decremento se prolongará durante el trimestre posterior a su medición", se abunda en la iniciativa.

La reforma prevé un tipo prolongado de la emergencia económica y la intervención discrecional de la SHCP para reorientar el gasto. Además, precisa que declarada la emergencia, las dependencias y entidades deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el PEF, para reasignarlos a Hacienda y Crédito Público.

"Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría pueda realizar los ajustes correspondientes. No podrá aplicarse reducción de recursos en los casos en que específicamente lo prohíban las leyes", indica el texto, con lo cual también se blindan los programas sociales.

Asimismo, en la propuesta de Morena se destaca que cuando la reorientación del destino de los recursos represente en su conjunto una variación superior al 5 por ciento del monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la SHCP deberá reportarlo en los informes trimestrales.

"Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones".

En tanto, cuando la variación sea superior al 10 por ciento del monto presupuestal total, el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados la propuesta de monto de recursos a traspasar y su destino. Además, San Lázaro deberá examinar, discutir y, en su caso, aprobar o modificar la propuesta, en un plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente al de su recepción.

"La redefinición del destino de los recursos deberá, en todos los casos, preservar el balance presupuestario que ordena el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", agrega la propuesta, lo que limita la posibilidad de solicitar deuda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará las disposiciones específicas para la realización de los ajustes a las asignaciones autorizadas a las dependencias y entidades en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, agrega la nueva redacción.

También puntualiza que la declaración de emergencia surtirá efectos únicamente durante el ejercicio presupuestal en curso. Durante el periodo de emergencia, el Ejecutivo Federal deberá incluir en los informes trimestrales un apartado específico en el que se detalle la reorientación del destino de recursos que se haya aplicado en el periodo, así como el progreso en su ejecución.

- Con información de Reforma y El Financiero