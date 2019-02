Morena buscarÃ¡ sacar de la congeladora todas las iniciativas posibles en el Congreso

Morena buscará sacar de la congeladora todas las iniciativas posibles en el Congreso

Graciela Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, dijo que hay 540 iniciativas en lista

Sheila Arias

MAZATLÁN._ La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Graciela Domínguez, aseguró que el reto de Morena en el próximo periodo ordinario será “sacar de la congeladora” todas las iniciativas posibles, pues hay 540 en lista, las principales serán dos: Ley de desaparición forzada y matrimonio igualitario.

La diputada reconoció que, en algunas van tarde, pues el año pasado terminó el plazo, y también están listos para enfrentar la polémica social.

“Nos urge sacar la Ley de desaparición forzada, es una obligación y compromiso que tenemos, ademas Sinaloa, desde la Legislatura pasada, se le venció el plazo para legislar en ese tema, se abren mesas de trabajo con rastreadoras y grupos involucrados, nosotros queremos dictaminar con los ciudadanos”, comentó en conferencia de prensa.

La presidenta de la Jucopo aseguró que, desde octubre pasado, Morena presentó su iniciativa, y el PRI ya entregó su propuesta.

“Ya hay tres o cuatro... sale en el próximo periodo”, declaró.

En octubre pasado, la diputada local de Morena, Alma Rosa Garzón, declaró que Sinaloa se encontraba en cuarto lugar nacional en desaparición forzada. De acuerdo con datos oficiales, más de 2 mil 500 personas son parte de esa lista estatal de los que no se sabe nada.

Y agregó que otra Ley que buscan concretar en los próximos meses es la de matrimonios igualitarios.

“De las que estamos incumpliendo es el tema de matrimonio igualitario, tenemos que sacar ya, no tiene mayor discusión las instancias se están pronunciando en que es un asunto de derecho... la polémica viene desde siempre legislemos o no legislemos, esto es un asunto de derecho y no tenemos derecho de negárselo a nadie”, precisó.

La diputada morenista aseguró que otro de los retos como grupo mayoritario es “descongelar” decenas de iniciativas.

“Queremos demostrar que también se puede acabar con la congeladora de iniciativas, una medida es no como lo ha propuesto el PRD, que quiere que los miércoles también se sesione, sino al contrario, estamos obligados a establecer mecanismos para que tengan otras formas para trabajar. Cerramos el primer periodo con 540 iniciativas, el primer periodo siempre se abulta porque es el periodo que tienen los que quieren ratificar, los que tienen iniciativas de la anterior Legislatura”, comentó.

Agregó que de las 540 iniciativas, 260 son nuevas, y 191 son pensiones.

“Las únicas dos leyes que sí le metimos, porque era importante sacarlas, es la Ley de Austeridad porque es eje central de la Cuarta Transformación y que, desde Sinaloa, vamos a aportar... las casi 200 son pensiones, es un mecanismo que tenemos que ir desapareciendo, el Congreso ya no debe aprobar pensiones, debemos pasarlo al Instituto de Pensiones”, agregó.