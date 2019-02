Morena denuncia compra de votos a favor del PRI en El Roble, en MazatlÃ¡n

Morena denuncia compra de votos a favor del PRI en El Roble, en Mazatlán

Regidora Paulina Osuna Casteñeda informa que se pagando para que la gente acuda a las casillas, donde se eligen síndicos y comisarios este domingo

Sibely Cañedo

La regidora Paulina Osuna Castañeda, de Morena, reportó esta tarde la compra de votos a favor del PRI durante la jornada electoral de síndicos y comisarios para el periodo 2018-2021.

"El reporte que yo tengo es que, aparentemente, está todo tranquilo, pero aquí en El Roble hay una cosa donde hay gente saliendo, y pues se está pagando el voto", declaró.

Aseguró que no es la única comunidad donde están cayendo en esta práctica a favor de la planilla Verde.

También en El Bajío y en comisarías de El Recodo y Siqueros, entre ellas El Tecomate.

La edil afirmó que tiene fotografías y videos que presentará hoy en la tarde en la Sala de Cabildo, donde se concentrarán los paquetes de las 80 casillas instaladas en la zona rural de Mazatlán.

Paulina Osuna agregó que una vez expuestas ante el coordinador del proceso, Gustavo Osuna, las mostrará públicamente. Y depende lo que ahí se determine, interpondría una denuncia formal.

En cuanto a la acusación que hizo esta semana la regidora priista María Teresa Núñez, Osuna Castañeda negó que haya hecho proselitismo por la planilla tinta que corresponde a su partido.

De igual forma, dijo desconocer el audio que Teresa Núñez presentó a la prensa en la que, supuestamente, ella usa la información de las becas y programas federales para favorecer a Morena en este proceso local.

"Yo sí respeto, no como la regidora que nunca me preguntó si eran ciertas esas denuncias; me señalan con cosas falsas, cuando vea cómo están actuando ellos (priistas)", resaltó la edil de Morena.