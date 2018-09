Morena desata tormenta por dar comisiones clave al PES y Verde

Personajes del medio artístico e intelectual exigen que se las quiten

Sinembargo.MX

Es una “contradicción de términos” que el PES presida la comisión de Cultura y Cinematografía y Salud, opinó la escritora Déborah Holtz, quien indicó que los principios con los que se rige este partido van contrarios a los derechos culturales por los que lucha desde hace años este sector, el tan olvidado por los gobiernos. El primero en la lista cuando se desea recortar el presupuesto.

Hoy, entre gritos y consignas, representantes del sector artístico y de organizaciones sociales acudieron a la Cámara de Diputados para exigir al coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, que se revierta el acuerdo de darle al Partido Encuentro Social las comisiones de Cultura y de Salud.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– La decisión de entregar comisiones estratégicas a los cuestionados partidos Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados ha costado una ola de críticas al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la fuerza de izquierda que ganó abrumadoramente el pasado 1 de julio. Se trata de un segundo traspiés en apenas 26 días.

Al PES le entregó Cultura y Cinematografía y Salud; al Verde, Medio Ambiente. El anuncio desató una reacción en cadena de líderes de opinión y organizaciones sociales, mientras una petición que rechaza que un partido ultraconservador pueda influir en la Cultura en México acumula miles de firmas en la plataforma Change.Org.

En entrevista con SinEmbargo, la escritora y periodista Déborah Holtz comentó que los gobiernos siempre han dejado a la cultura como “el patito feo”. Hasta el último. Indica que es sector que debería ser más apoyado ya que México es un país con una gran riqueza cultural que aporta no sólo en social sino en lo económico.

“No es posible que la comisión de cultura quede representada por la PES, aunque diga que vaya a sólo a coordinar, es una contradicción de términos, es decir no combina. […] Lo que busca la cultura es la apertura, la inclusión, los derechos culturales, y el PES es un partido excluyente que busca imponer una cierta mirada y una forma de comprender la realidad y el mundo que es opuesto a la cultura”, opinó Holtz.

Apenas días antes, Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue fuertemente criticado por negociar con el Partido Verde la cesión de diputados para alcanzar la mayoría absoluta. El PVEM sufrió un duro revés en estas elecciones después de largos años de alianzas con PAN y PRI, fuerzas a las que el mismo Morena acusa de haber provocado la crisis que vive el país en derechos humanos, medio ambiente, seguridad, economía y otros aspectos clave de México.

“Quienes integramos las comunidades artísticas y culturales rechazamos que la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados sea dirigida por un partido conservador y sin registro, por el que nadie votó. Esto solo denota la falta de conocimiento e interés en el sector, en su fuerza y en su potencialidad como uno de los principales motores del desarrollo social y económico del país. Exigimos que dicha comisión sea dirigida por un representante de partido cuyas ideas progresistas coincida con la naturaleza de la actividad cultural y que respete a los miles de personas que buscamos el cumplimento de los derechos culturales #noalpesencultura”, escribió Déborah Holtz en una petición (VER AQUÍ) en la plataforma Change.org que ha juntado casi 7 mil firmas en apenas unas horas.

La escritora recordó que durante la campaña presidencial de este año, la cultura fue una de los columnas fuertes en el apoyo a Morena, en cambio, el Partido Encuentro Social no alcanzó el 3 por ciento de los votos en las elecciones federales del 1 de julio, por lo que el INE anunció la perdida de su registro que ahora busca impugnar el partido de formación evangélica.

“¿Quién voto por el PES? Es un partido sin registro. Imagina el mensaje que esto da cuando fue la cultura que más apoyó a Morena. Una gran mayoría de las que estamos en cultura muchas votaron por Morena”.

“Es un sector que merece respeto, y lo que estamos clamando es por un respeto y estricto al sector. Llevamos años luchando”, añadió Holtz.

La también fundadora de la casa editorial Trilce Ediciones comentó que tiene confianza en que Morena revise el caso porque asegura que hubo una falta visión en la designación de la comisión porque la cultura y el PES son totalmente antitéticos.

“Una de las grandes batallas de la cultura son los derechos culturales, es decir, la inclusión total a todas las manifestaciones culturales, es uno de los principios básicos de la UNESCO. Está en todos los grandes documentos de la cultura que se contrapone absolutamente con el sesgo plantea el PES en muchos asuntos, sobre la mujer, la libertad de expresión, sobre las libertades en los general. ¿Cómo vamos a estar representados con eso?”, culminó.

Personajes de la escena intelectual y artística en México también reprobaron la entrega de la comisión al Encuentro Social.

“Lo que me parece gravísimo es darle a un partido religioso la coordinación de la comisión de salud. Yo sé que ellos no harán todas las propuestas, pero sí tienen el poder de vetar o detener propuestas de otros partidos y personas. ¿Qué van a hacer cuando se suban a la Cámara propuestas de ley sobre el aborto y la planificación familiar? Siento que se ríen de nosotros. No sé cómo se compagina esto con el nombramiento de Olga Sánchez Cordero, una persona de avanzada, con gran preparación, o con la respuesta al problema gravísimo de la violencia que se enfrentará de maneras que hasta el momento me han parecido acertadas. ¿Será que la cultura, los derechos de las mujeres y la diversidad son asuntos de poca monta, ‘burgueses’, para usar palabras de la izquierda paleolítica? De verdad estoy preocupada”, señaló la escritora Ana García Bergua.

El destacado flautista, Horacio Franco, comentó para SinEmbargo: “Me parecen concesiones políticas muy preocupantes. Y peligrosas. Primero porque Salud y Cultura deben de estar presididas por laicos y liberales. Ambos rubros -y todos los demás- deben estar alejadas de cualquier manipulación o tendencia confesional”.

“Nadie en ese partido ha demostrado el menor interés en temas de ciencia, salud o cultura, y por el contrario la plataforma del PES, centrada en sus posturas religiosas, parecería opuesta a las labores de las comisiones”, opinó el escritor Alberto Chimal.

El actor Roberto Sosa señaló que es un “grave error el PES presidiendo la Comisión de Cultura y de Salud. No nos representa, no hay ninguna posibilidad de avanzar de esta manera. Se debe reconsiderar, la voz de la comunidad cultural dice #noalpesencultura #NoAlPESEnSalud”.

“Se necesita gente progresista, de amplio criterio y preparación, el PES sería un retroceso”, agregó.

El escritor Luis Muñoz Oliveira opinó que “muestra falta de compromiso con la cultura y una afrenta contra la comunidad cultural que, por cierto, se volcó a las urnas a votar por Morena”.

“Lamentable que él PES coordine las comisiones que menciones. Creo que es un retroceso para el país y que Morena parece actuar a la manera del más viejo priismo? Será que es la primera de las muchas decepciones que nos dará el Peje? Esta es la idea de la Cuarta Transformación?”, recalcó el poeta León Plascencia.

“Me parece una aberración. Las visiones sesgadas del PES van contra todo lo que la cultura significa: Libertad, visión crítica, afirmación de la rebeldía”, dijo el cineasta y escritor Guillermo Arriaga.

“Esto es terrible y una desgracia más para el pais y lo lamentable es que apenas llegan”, afirmó el director de cine Carlos Bolado.

“Esto es culpa de la coalición perversa de Morena. Unirse a un partido, en ese momento partido, fascista?”, Se preguntó la escritora Anamaris Gomís.