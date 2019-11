Morena es la verdadera mafia del poder: PRI

Luego de que la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados votaron a favor del presupuesto para el 2020 sin hacer grandes modificaciones, legisladores y el presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional vaticinan un futuro oscuro para México

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El actual Gobierno federal, así como todos los diputados que aprobaron el presupuesto para el 2020 son la verdadera mafia del poder, debido a que lo aprobaron tal y como mandó el Poder Ejecutivo, criticó el Partido Revolucionario Institucional.

Jesús Valdés Palazuelos, dirigente estatal del partido tricolar, afirmó que los legisladores morenistas y sus aliados no tuvieron la capacidad ni la facultad para hacer cambios en el presupuesto que mandó el Ejecutivo al Congreso de la Unión, se aprobó exactamente lo que quería Andrés Manuel López Obrador, por lo que para el priista ellos son la verdadera mafia del poder.

“No tienen la facultad ni la capacidad para modificar una coma en el presupuesto, yo creo que es algo histórico, antes se modificaba cultura, deporte, infraestructura, el campo, el tema de la seguridad, las mujeres, había debate, análisis y discusión, hoy no le pudieron mover una coma, esta sí es la mafia del poder que realmente no habíamos querido ver”, aseveró.

“Sólo reciben instrucciones de una sola persona, e independientemente de que tengan buenas intenciones, porque así lo vemos, que tiene buenas intenciones, no le está dando resultados esta política y si no cambia la política vamos a ir de bajada”, añadió.

Acompañado de diputados federales y locales, Valdés Palazuelos aseguró que el país está en crisis, sin crecimiento, y con políticas públicas que llevarán a México a escenarios como el que se ve en Venezuela.

“Como Venezuela, sí, obviamente, hacía ya vamos, países que así como ellos no tenían el 1 por ciento de crecimiento están terminando así, ahora nosotros estamos en cero...si no vemos ahorita en la práctica de que quieran modificar alguna estrategia en torno a lo que sucedió en este año, pues no hay voluntad de que realmente quieran cambiar estas estadísticas”, subrayó.

Alfredo Villegas Arreola, Diputado Federal sostuvo que fueron muchos los sectores que se desprotegieron por ponderar el gasto social, cosa que al mediano y corto plazo tendrá sus consecuencias.

“Me parece que la ley de austeridad no debe de ser tan radical, sí es cierto que el combate a la corrupción con el ejercicio de la transparencia, pero se me hace que centralizar 400 mil millones para el puro gasto social, descobija a otros sectores, eso es lo que les discutíamos”, mencionó.

Por su parte Erika Lourdes Sánchez Martínez, lamentó la reducción en el presupuesto de programas como lo son las escuelas de tiempo completo, y al sector agrícola; la Diputada Federal señaló que ningún gobierno que pretenda transformar el país, lo hará desatendiendo a esos renglones.

“El Gobierno Federal actual se ha caracterizado por en su discurso decir que son la cuarta transformación. Ninguna transformación importante en este país va a darse con estos recortes presupuestales inhumanos e indiscriminados que se dieron y que son lo que vamos a vivir el próximo año en el 2020”, vaticinó.