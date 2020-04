Morena le da la espalda al pueblo, dice el priista Mario Zamora

Alma Soto

Los senadores de Morena y sus aliados se cerraron a escuchar las preocupaciones de los mexicanos ante la emergencia sanitaria que representa el Covid-19, al no permitir que en el orden del día se incluyeran los temas de salud y economía, criticó el Senador priista Mario Zamora Gastélum.

“Se negaron a escuchar la voz del pueblo, se había instruido a no realizar sesiones del Senado, de pronto nos citan a una y pensamos, perfecto, vamos a aprovechar para poner en el orden del día los temas de salud y economía, que son los que preocupan a nuestros representados, pero se negaron a integrarlos”, manifestó.

El legislador consideró importante que el Senado no deje de sesionar, pues el Poder Judicial cerró sus puertas y, ante la emergencia, dejaron solo al Poder Ejecutivo.

Desafortunadamente, dijo, los dos brazos fuertes del Senado, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, están presididos por Morena y sus aliados, y son los que decidieron que no hubiera sesiones, y, en este caso, que no se incluyeran los dos temas propuestos por la minoría.

“Ricardo Monreal se reunió con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y seguramente él le instruyó que se realizara la sesión, pues nos citaron para sacar la Ley de Amnistía, no es un tema nuevo, estaba pendiente desde diciembre, pero a alguien le apuró, seguramente, no importa, lo que sí importa es que no se nos permitiera tratar los otros dos temas”, manifestó.

Indicó que, en el tema de salud, querían plantar una iniciativa para que el gobierno esté obligado, en los próximos días, a surtir el material de protección personal, caretas, guantes cubrebocas, batas, botas, gel antibacterial, a los que estén en primera línea de atención a pacientes con coronavirus o sospechosos.

No se trataba, dijo, que se aprobaran las propuestas de uno o de otro en materias de salud y economía, sino de discutir los proyectos, de enriquecerlos y al final sacar uno solo, en un ambiente de respeto, de democracia.

“Pero no quisieron que se tocaron los temas, por lo menos escuchar la voz de la gente en la tribuna más alta, que es el Senado”, reiteró, “nos dijeron que eran diferentes, que nunca más el Poder Legislativo estaría subyugado al Ejecutivo, pero no es así”.