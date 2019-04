Morena no darÃ¡ marcha atrÃ¡s: va por divisiÃ³n de poderes en Sinaloa

Morena no dará marcha atrás: va por división de poderes en Sinaloa

Graciela Domínguez Nava, líder de la Junta de Coordinación Política de la 63 Legislatura, visita Noroeste, donde detalla la agenda a impulsar en el segundo periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura

José Alfredo Beltrán

Morena apuesta por el diálogo, al debate y no retirará ninguna de las iniciativas que incluyó en su agenda para el segundo periodo ordinario de sesiones.

“Vamos por la división de poderes”, recalca Graciela Domínguez Nava, líder de la Junta de Coordinación Política en la 63 Legislatura.

La coordinadora de Morena sostuvo un encuentro con el Director General de Noroeste, Adrián López Ortiz, marco en el que explicó los proyectos a impulsar.

Esta agenda contiene iniciativas que ya levantaron polémica y el rechazo del PRI.

Entre éstas la que busca cambiar el formato del informe, para que el titular del Ejecutivo vuelva a comparecer ante el pleno, como ocurría antaño.

Asimismo, busca modificar el formato de entrega del presupuesto estatal.

El fin, explica, es acotar la opacidad y discrecionalidad con las cuales se siguen ejerciendo los recursos públicos en el Gobierno del Estado.

La forma como se presenta esta iniciativa en la actualidad, dice, impide conocer la aplicación a detalle del gasto público.

Y pone como ejemplo el hecho de que ni siquiera se conoce el programa de obras públicas a ejecutar durante el año.

Otras de las reformas a impulsar son la eliminación de la iniciativa preferente que tiene el Gobernador, para que se aceleren sus propuestas.

Una más, acabar con el llamado “veto de bolsillo”, que da al Mandatario la facultad de no publicar decretos del Legislativo, en los que no esté de acuerdo. Es decir, “guardarlos en el cajón”, para que éstos no entren en vigor.

La líder de Jucopo invita al PRI a no descalificar a priori estas propuestas y a dar el debate de las ideas, con argumentos.

--¿Morena no retirará ninguno de los temas que trae en su agenda?

--No, no los retiramos, hay que ir al debate.

Sinaloa, insiste, vive una nueva realidad política, donde todos los partidos deben trabajar por la construcción de consensos, que abonen al desarrollo político, económico y social de la entidad.

Y en este nuevo contexto, abunda, el Poder Legislativo no puede continuar operando como una oficina de trámite del Poder Ejecutivo, lo cual ha resultado insano para la democracia y costoso para los sinaloenses.

Pone como ejemplo de esta falta de separación de poderes lo ocurrido con el Tribunal de Justicia Administrativa, donde la anterior Legislatura nombró un nuevo magistrado, Héctor Samuel Torres Ulloa, propuesto por el Gobernador, violentando los procedimientos legales.

Ahora, dice, el Poder Judicial federal les está ordenando reponer el procedimiento, ya que no se atendió la petición de la ex magistrada Lucila Ayala de Moreschi, para ser ratificada en ese organismo.

Decisiones de este tipo, dice, terminan costándole a los ciudadanos, que son los que deben pagar por el error, ya que el Poder Judicial ordenó también se le pagaran dos años de salarios a Ayala de Moreschi.

A debate

Algunas de las propuestas que impulsa Morena...

Cambio de formato del Informe de Gobierno

Eliminación de la iniciativa preferente

Eliminación del “veto de bolsillo”

Revocación de mandato

Acabar con fuero constitucional

Terminar con opacidad en ejercicio presupuestal