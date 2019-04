Morena no debe ser tapadera de ninguna acciÃ³n de nuestros gobiernos, dice Imelda Castro

Morena no debe ser tapadera de ninguna acción de nuestros gobiernos, dice Imelda Castro

La Senadora comenta que en el caso del Alcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman no procede el desafuero, pero probablemente si un juicio político

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El Movimiento de Regeneración Nacional no es ni debe ser tapadera de ninguna acción de corrupción de los gobiernos emanados de esta agrupación política, manifestó la Senadora de la República por Sinaloa, Imelda Castro Castro.

“Morena no debe ser tapadera de ninguna acción de corrupción de nuestros gobiernos, los traspiés que tengan mediáticamente, los errores, lenguaje, etcétera, que las instituciones, por ejemplo en el caso de Sipinna (el Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes), que la Comisión Estatal de Derechos Humanos que actúen, que hagan su papel y amonesten, castiguen, etcétera, en ese caso”, añadió Castro Castro.

Lo anterior lo manifestó luego de que a principios de abril el Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, durante una visita al Centro de Atención Inicial Indígena del poblado de Goros Dos, en ese municipio, se dirigió a una niña y le empezó a preguntar qué le gustaba comer, y después de que la menor le respondió que le gustaba comer huevos y dulces el Presidente Municipal le dijo que tenía una obesidad espantosa, horrible.

La Senadora por Morena dijo que en este caso no puede proceder el desafuero.

“No, yo creo que ese es un juicio político que tiene sus días y tiene que haber una violación a la ley que esté claramente determinado por el Ministerio Público para que el Ministerio Público le solicite al congreso la declaratoria (de desafuero), pero no es el caso, hasta ahora, en ninguno de los compañeros alcaldes”, añadió en conferencia de prensa el sábado en este puerto, donde estuvo acompañada por el dirigente del Movimiento Nacional por la Paz, René Bejarano Martínez.

“Pero repito, Morena, Congreso del Estado, los senadores no vamos a ser tapadera o no vamos a estar, como lo hizo el PRI (Partido Revolucionario Institucional), como lo hizo el PAN (Partido Acción Nacional) siempre, nosotros no vamos a ser así”.

También recalcó que en Morena se debe ser muy críticos y autocríticos con los gobiernos emanados de este instituto político.