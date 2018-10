ANÁLISIS

Morena no deja ningún hilo suelto y controlará las comisiones clave

Llevan “mano” en Puntos Constitucionales y Gobernación, Hacienda Pública y Administración y Fiscalización, las más codiciadas en el Congreso del Estado

José Alfredo Beltrán

La mayoría de Morena tendrá en sus manos, bajo control, todos los hilos en las comisiones clave de la 63 Legislatura de Sinaloa.

Entre éstas las “codiciadas” comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Hacienda Pública y Administración, y Fiscalización.

¿Por qué son importantes?

Por Puntos Constitucionales y Gobernación, por ejemplo, donde Morena tiene tres de los cinco votos pasan todos los dictámenes de reformas y nuevas leyes.

De ésta comisión depende que un dictamen pase al pleno, para su aprobación. En ésta hay una diputada del PRI y uno del PRD.

Quien encabeza esta cartera es Horacio Lora Oliva, maestro perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE.

Morena tiene el poder para revertir todo, señala Ernesto Hernández Norzagaray

La secretaría fue cedida a la priista Gloria Himelda Félix Niebla, de profesión abogada, que ya fue Diputada local y federal.

El cuadro lo completan los morenistas María Victoria Sánchez Peña y Flora Isela Miranda Leal, así como el perredista Édgar Augusto González Zataráin.

Una segunda comisión relevante es la de Hacienda Pública y Administración, por la que pasan todas las propuestas relacionadas con presupuestos, leyes de ingresos, tablas catastrales.

De los cinco integrantes, tres son de Morena, encabezados por María Victoria Sánchez Peña, quien lleva la batuta. Los otros dos son Horacio Lora Oliva y Marco Antonio Zazueta Zazueta.

La secretaría de esta comisión, segundo puesto en importancia, fue cedida también al PRI, en el nombre de Faustino Hernández Álvarez, ex líder ganadero, ex regidor y ex Diputado local. Como vocal se cedió un espacio al PAN, en la figura de Jorge Iván Villalobos Séañez.

La tercera comisión de relevancia es Fiscalización, única que cuenta con siete integrantes y la que está vinculada a las cuentas públicas.

De éstos, cuatro son de Morena, uno del PRI, uno del PT y uno más del PAN.

La encabeza el morenista Marco Antonio Zazueta Zazueta. La secretaría de Fiscalización se asignó al PRI, con Ana Cecilia Moreno Romero.

Como vocales participan Marco César Almaral Rodríguez, del PT y Presidente de la Mesa Directiva para el primer año.

También Jorge Villalobos, del PAN, y el resto tres morenistas: Flora Miranda, Cecilia Covarrubias y Beatriz Adriana Zárate.

En total Morena tiene la presidencia de 15 comisiones legislativas, el PRI de seis, el PT de dos, y el PAN, PRD, PAS y PES, una cada uno respectivamente.

Sin embargo, aunque no tiene presidencias de 12 comisiones, Morena tiene mayoría en cinco de éstas.

Esto significa que únicamente la mayoría “soltó” siete: las de Comunicaciones y Obras Públicas, De Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social. Turismo, Pesca, Protección Civil, de Biblioteca, y Honor y Disciplina Parlamentaria.

Ésta última, la de Honor, será sustituida próximamente por una de Asuntos Hidráulicos.

Graciela Domínguez Nava, líder de la Junta de Coordinación Política, asegura que es la primera vez que una mayoría parlamentaria cede posiciones al resto de las fuerzas.

Esto porque en el pasado el PRI procuraba tener el control de las 27 comisiones.

DATOS

27

Son las comisiones legislativas de la Cámara local

20

Comisiones tienen mayoría de diputados morenistas

7

Están bajo dominio de otras fuerzas políticas

CONTROL

El trabajo en comisiones es nodal en una Legislatura, pues por éstas se procesan los asuntos trascendentes de la agenda pública.

Comisiones “clave” bajo control de Morena

1. Puntos Constitucionales y Gobernación

2. Hacienda Pública y Administración

3. Fiscalización

Otras importantes donde Morena tiene mayoría de votos, aunque no tenga la Presidencia

1. Educación Pública y Cultura

2. Salud y Asistencia Social

3. Derechos Humanos

4. Seguridad Pública

5. Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana

(Ésta última la preside Morena)

Comisiones que cedió Morena y no tiene mayoría

1. Comunicaciones y Obras Públicas

2. Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social

3. Turismo

4. Pesca

5. Protección Civil

6. Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales

7. Honor y Disciplina Parlamentaria

(Ésta última desaparecerá, para ser sustituida por una Comisión de Asuntos Hidráulicos)

EL REPARTO

Partido Presidencias Secretarías

Morena 15 14

PRI 6 6

PT 2 2

PAN 1 2

PRD 1 2

PES 1 1

PAS 1 0

Elaboró Noroeste, con datos del Congreso del Estado.