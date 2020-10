Morena no es de ningún actor, es del pueblo, responde Graciela Domínguez a 'El Químico' Benítez

América Armenta

Ante el señalamiento del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien aseguró que un grupo afín al Senador Rubén Rocha Moya, entre estas personas la líder de Morena en el Congreso, Graciela Domínguez Nava, no pertenecían a Morena, la legisladora dijo respetar lo que El Químico expresaba, pero que Morena es de la ciudadanía y que así lo ha expresado su fundador, el Presidente Andrés Manuela López Obrador.

“Yo no tendría nada qué opinar, yo respeto lo que cada quién desde su consideración personal, no institucional, porque estamos hablando de un tema de que si pertenecemos o no a un partido movimiento, cada quién puede tener sus apreciaciones personales, pero otra cosa es hablar desde una institucionalidad, no tendría nada qué opinar”, expresó la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

“Yo respeto lo que en esta ocasión dice el Alcalde, desde su responsabilidad, cada quién es responsable de sus dichos, entonces no tendría nada yo qué opinar en este sentido”, agregó.

La diputada señaló que para que el movimiento avance es necesario construir y destacó que en este mismo sentido se está en un proceso para renovar la dirigencia y la secretaría de Morena, consultando a la ciudadanía para ello.

“Así como lo ha dicho el Presidente de la República, que fue quien formó el partido Morena, Morena no le pertenece nadie, a ningún actor, solamente al pueblo, así nace como un movimiento buscando que en este País haya una transformación de la vida pública, que haya bienestar con esa transformación y en ese sentido creo que todos estamos llamados a seguir construyendo desde donde estemos”, resaltó.

Domínguez Nava extendió este llamado a todas las personas, ya sea como militantes de Morena o como simpatizantes, hasta quienes están ocupando responsabilidades de Gobierno, invitó a contribuir a que el movimiento de transformación avance.

“En ese sentido creo que todos los que creemos en este movimiento tendríamos que enfocarnos a eso y no buscar descalificaciones de ningún compañero o de ninguna compañera”, abundó.

Por último, hizo un llamado a la militancia para que se respeten los tiempos electorales, si bien, no consideró malo tener aspiraciones, consideró que hay que seguir trabajando.

“Estamos sujetos a normas, a leyes, tendríamos que regirnos respetando los tiempos y siempre he sido promotora de que respetemos estas normas y en ese sentido se avecina un proceso electoral todos debemos respetar los tiempos, sobre todo si estamos desempeñando una función pública”, enfatizó.

“Ahí coincido con el Presidente de la República, siempre hemos criticado, siempre hemos cuestionado que se utilice el espacio de gobierno para anticipar promociones personales o aspiraciones personales, y yo creo que aquí debe respetarse esa parte y eso sería llamado”, concluyó.