Morena rechaza más de 350 reservas de la oposición y aprueba extinción de 109 fideicomisos

La iniciativa aprobada en lo general y particular por el pleno de la Cámara de Diputados será enviada al Senado de la República, donde sus legisladores analizarán, debatirán y votarán a favor o en contra el desaparecer 109 fondos y fideicomisos

Animal Político

Luego de casi 30 horas de debate legislativo en tres días de sesiones, los legisladores de Morena y sus aliados aplicaron su mayoría legislativa en el pleno de la Cámara de Diputados para desaparecer 109 fondos y fideicomisos que contienen recursos para atender temas relacionados con la ciencia, tecnología, cultura, deportes, cambio climático y desastres naturales, entre otros.

Los diputados rechazaron en lo general y particular más de 350 reservas que, legisladores de oposición y de su propio partido, presentaron para evitar la desaparición de estos fondos.

La sesión del miércoles inició poco después del mediodía y finalizó alrededor de las 7 horas de este jueves, luego que el martes tuviera que suspenderse el debate legislativo ante los insultos, patadas y empujones que se lanzaron diputados de oposición y de Morena ante la propuesta del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz quien presentó una reserva con la que pretendía que los recursos del Fondo Catastrófico del INSABI, para atender enfermedades graves, se concentraran en la Tesorería de la Federación para destinarse “a los fines que en materia de salud que determine la Secretaría de Salud”.

Tras un acuerdo entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que se reunieron la mañana de este miércoles, el Diputado Pérez Negrón anunció en el pleno que retiraría la polémica reserva.

“Hemos decidido, con el derecho que me asiste, de presentar y retirar reservas de modificación a los dictámenes para reformar o adicionar la legislación vigente… aunque consideramos es plenamente viable, no lo utilizaremos para darle pretexto a la oposición para que siga impidiendo el cumplimiento del compromiso 37 del Presidente de la República y promoviendo el conflicto y la división entre el pueblo de México”.

Sin embargo, anunció “que en breve” presentaría una reforma a la Ley General de Salud, “para que el gobierno pueda contar con los recursos suficientes para seguir atendiendo las enfermedades catastróficas de alto costo, como el cáncer, los trasplantes, enfermedades metabólicas y las enfermedades infectocontagiosas, como el Covid-19 que ha resultado ser muy letal”.

Los disidentes aliados

“¿Cómo vamos a desaparecer lo que funciona?”, preguntó la diputada mexicana de Morena, Tatiana Clouthier Carrillo, una de las pocas legisladoras de su partido que, este miércoles, se opuso en el pleno de la Cámara de Diputados a la desaparición del Fondo para atender Desastres Naturales (Fonden).

“Los clásicos aseguran que una de las mayores virtudes de los representantes es la prudencia. La magnitud del cambio que estaríamos aprobando en este dictamen requiere de esa virtud”, expuso la legisladora, cuya reserva fue rechazada finalmente por sus propios compañeros de bancada.

Tatiana Clouthier no fue la única diputada de Morena que se opuso a la desaparición de estos fondos y cuya propuesta fue rechazada. También lo hizo la legisladora Lidia García Anaya, quien al presentar su reserva para evitar la eliminación del Fonden aseguró que lo hizo “por convicción propia”, por su “derecho a disentir”, y “porque no estamos aquí para poder votar todo en paquete, se debe revisar cada uno de los fideicomisos y ver cuáles sirven y cuáles no”.

“Lo que yo solicito es la no desaparición del fideicomiso de desastres naturales, el Fonden. Ya se ha hablado aquí a quién sirve, para quién sirve, qué está sucediendo en estos momentos en Quintana Roo, en Campeche, en días pasados en Nuevo León, en días pasados en Tabasco, y creo que no entendemos lo que está sucediendo en nuestro País. Pero si quiero dejar claro aquí, que según datos de la ONU, México está entre los 10 países con más pérdidas derivadas por fenómenos naturales”.

Otra reserva rechazada presentada por un legislador de Morena fue la de Sergio Mayer, quien en su participación en pleno aseguró que aun cuando apoya “el proyecto del Presidente de México en la lucha contra la corrupción”, dijo que existen fideicomisos que “sí cumplían su objetivo y daban resultados tangibles, venerando así la función para lo que fueron creados”.

“Es el caso del Fidecine”, dijo Mayer, quien le recordó a sus compañeros diputados cómo la comunidad cinematográfica y cultural de México les ha manifestado su “preocupación por la enorme incertidumbre que vive la producción cinematográfica nacional con la desaparición de Foprocine y el Fidecine, pues dichos fondos eran los que garantizaban la producción fílmica nacional”.

Mayer enumeró una serie de películas que se han producido con dichos recursos por cineastas como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y, Michel Franco, entre muchos otros, “quienes, además, (recordó) participaron en el parlamento abierto que se organizó con la comunidad cinematográfica y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados”.

“El cine ha sido un gran detonante de las transformaciones sociales y de la vida democrática de nuestro País”, agregó el Diputado, cuya reserva fue rechazada por sus colegas de partido.

Por parte de los diputados del Partido del Trabajo, quienes en otras ocasiones han apoyado y votado a favor de iniciativas de Morena, también hubo desaparición de los fondos y fideicomisos.

“No ayudamos al Presidente de la República ni al País diciéndole mentiras. Es necesario rescatar 35 fideicomisos, entre ellos, el Fonden. Nos encontramos en el País considerado a nivel mundial como el de mayor número de afectaciones por fenómenos naturales, y el quinto con mayor cantidad de daños y pérdidas debido a esto”, dijo la diputada Margarita García García del PT.

“Soy nacida y orgullosamente oaxaqueña, estado que año con año sufre los embates de distintos fenómenos catastróficos naturales. Con mucha tristeza he palpado que la naturaleza ha generado pérdidas de sus hogares, pérdidas de sus bienes, pero hoy me llena de más tristeza y quisiera llorar de saber de quienes se desgarran las vestiduras y principalmente los de Oaxaca, siguen sumisos olvidándose la necesidad que ha golpeado a nuestro pueblo de Oaxaca”, agregó.

En su participación para pedir una serie de reservas para evitar la eliminación del Fideicomiso de Centros de Investigación, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, dijo que si bien su partido “apoyamos con todo al compañero Presidente López Obrador” y su compromiso de campaña de eliminar fideicomisos y hay algunos “que no deberían desaparecer”, como es el de ciencia, tecnología, víctimas y derechos humanos.

“¿Qué interés tengo yo en que se apoye a un familiar de una persona desaparecida? Afortunadamente, no vivo esa tragedia. Qué interés tengo yo de apoyar a un periodista porque tengo una cercanía con él, si está en peligro su vida, o de un atleta de alto rendimiento, o de un estudiante, o de un centro de investigación, o de los braceros que lucharon por años para recuperar algo de lo que los despojaron, o de los que les hicieron fraude las cajas de ahorro y que los dejaron sin su dinero, o de los productores del campo, o frente al desastre, como se está viviendo en este momento en el sureste mexicano”.

“No me financia ninguno de esos grupos. No tengo más interés que el servicio a mi patria. No tengo más compromiso que responderle al pueblo de México y creo, compañeros y compañeras, que nos estamos equivocando. Sé que votarán porque se desechen estas reservas. Pero, lo que no pueden desechar es en su consciencia el cuestionamiento que les estoy haciendo, ¿dónde están esos fondos y cómo se ejercerán?”, cuestionó Noroña, cuya reserva fue desechada por Morena y aliados.

La diputada de Morena, María Marivel Solís Barrera, también pidió que no desapareciera el Fondo de Ciencia y Tecnología.

“Esta tarde quiero dirigir este mensaje a los jóvenes becarios, a los investigadores, a los tecnólogos, a los directores de los centros que participaron en los foros de parlamento abierto. Nuestro reconocimiento por su gran trabajo en pro de la ciencia, la tecnología y la innovación”.

“Estas reservas buscan retirar de este dictamen todo lo relativo a ciencia, tecnología e innovación por una razón: se necesita analizar a profundidad las implicaciones de desaparición de estos fondos. A los jóvenes les digo: la ciencia es una labor permanente que se aleja de la política. Por eso, la cuarta transformación ha hecho un arduo trabajo para corregir errores del pasado, que truncaron las aspiraciones de miles de ustedes”, dijo la Legisladora, cuyas reservas fueron rechazadas por los diputados de su partido.

Punto de acuerdo en deporte

Una reserva que si fue aprobada fue la del diputado de Morena, Erik Morales Elvira, ex boxeador profesional. Si bien ésta no estaba encaminada a evitar la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), la propuesta generó que la mayoría de los legisladores de las diferentes fuerzas políticas llegaran a un punto de acuerdo a favor.

Durante su participación, el diputado Morales dijo si bien coincidía con la demanda de los deportistas “para no desaparecer el Fodepar”, explicó que éste tampoco era “perfecto”, pues “con el pretexto de que apoyaban a los medallistas y deportistas, algunos directores se sirvieron con la cuchara grande”.

“La comunidad deportiva se siente triste, se sienten traicionados. Creen que sin el Fodepar sus carreras se terminaron. Hay que aclarar que no es así. Los apoyos continuarán, esa es la promesa del Presidente”.

Morales explicó sin embargo que en la misma iniciativa de la Comisión de Cuenta Pública el texto señala que los apoyos serán “para los deportistas de alto rendimiento”, para lo cual el diputado solicitó que se extendiera a entrenadores, médicos y especialistas del deporte convencional y adaptado.

Además, propuso que en el artículo donde menciona que la Conade “podrá brindar apoyos económicos y materiales a los deportistas”, se eliminará la palabra podrá, para agregar “brindará”.

Tras la votación económica, la mayoría de los diputados aceptó las reservas de Morales. Al respecto, el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que el acuerdo era “un gran ejemplo de cómo sí se pueden arreglar los grandes temas parlamentarios cuando hay voluntad política. Viene una propuesta que cambia un verbo y que significa todo para los deportistas mexicanos pasando el podrá brindar al brindará”.

“Que sirva este ejemplo para poder enmendar, durante las votaciones, aquellos fondos o fideicomisos que con una simple modificación de verbo le garantizan, le dan certeza a la población que nos escucha y que teme que sus recursos no lleguen a su destino porque el legislador, corrigiendo la redacción, efectivamente, establece la obligatoriedad para el Estado mexicano, a fin de que se cuente con esos apoyos y que lleguen a la población que los necesita”, dijo el priista.

Otra reserva aprobada en esta materia fue la presentada por el diputado de Morena, Sebastián Aguilera Brenes, nadador de alto rendimiento, quien propuso que ante la desaparición del Fodepar la CONADE realice las acciones pertinentes para otorgar “reconocimientos económicos vitalicios” a aquellos deportistas que hayan obtenido una presea olímpica o paralímpica.

Desaparecen fondo para víctimas

Las reservas presentadas por diputados de oposición y del PT para evitar la desaparición del “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, también fueron desechadas por la mayoría de Morena.

Durante su participación, la diputada de Movimiento Ciudadano, Lourdes Celenia Contreras, solicitó a los legisladores de Morena no desaparecer este fondo.

“El argumento con el que se pretende defender esta propuesta es totalmente incoherente. Por un lado se busca reunir fondos para combatir la pandemia y sus consecuencias, por otro lado busca hacerlo de la forma más irresponsable. Tratando de obtener recursos de un fondo que se usa para atender a las víctimas de delitos y violación de derechos humanos”.

Pero además, advirtió la diputada, la propuesta “no presenta ningún plan estratégico, ni proyecto para tener la certeza que este recurso sea utilizado para estos fines”.

Finalmente esta reserva, así como otras presentadas por diputados del PRI, PAN y Morena (de Tatiana Clouthier), fueron desechadas.

Fue a las 5:15 horas de este jueves, que los diputados procedieron a la votación electrónica (en tablero) de las reservas de 11 diferentes fondos y fideicomisos, rechazando las presentadas por los diputados de oposición y algunos de su propio partido.

Otros fondos cuyas reservas fueron desechadas fueron: el Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Financiera Rural; para el Cambio Climático; el de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos; el Metropolitano y el Minero.

La iniciativa aprobada este jueves por el pleno de la Cámara de Diputados será enviada al Senado de la República, donde sus legisladores analizarán, debatirán y votarán a favor o en contra, según sea el caso, el desaparecer 109 fondos y fideicomisos que juntos acumulan una bolsa de recursos de 68 mil millones de pesos.