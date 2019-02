Morenista considera que compañero de bancada inventó caso de violencia política en su contra

“Para mí son inventos, eso son... yo en lo personal no lo creo, no creo que sea la verdad”, dice José Rosario Romero López, en torno a una denuncia de Jesús Palestino Carrera

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ “Son inventos”. Con estas dos palabras define el morenista José Rosario Romero López la denuncia de “violencia política”, que realizó J. Jesús Palestino Carrera en contra de Graciela Domínguez Nava.

El Diputado local por el Distrito 02 de Ahome acusó en una carta supuestas agresiones en su contra, por parte de compañeros del grupo, y por lo cual la líder parlamentaria fue omisa.

La misiva se ventiló a través de las redes sociales. El legislador por el Distrito 02 de Ahome confirmó la veracidad del escrito, dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

El contexto en el cual se presentó esta queja de carácter interno fue la discusión del presupuesto de 2019 del Gobierno del Estado.

Palestino Carrera, al igual que Victoria Sánchez Peña y Fernando Mascareño Duarte, fueron los tres morenistas que se sumaron a la postura oficial del presupuesto.

Los tres se opusieron a las reasignaciones por 1 mil 663 millones que buscaba originalmente esta fracción e incluso abandonaron el recinto, junto a priistas, panistas y dos del PT la madrugada del 1 de enero.

Por este hecho, los tres recibieron señalamientos de “vendidos” y “corruptos” por parte de los mismos morenistas.

En ese marco, Pedro Villegas Lobo, también de Morena, acusó a Mascareño Duarte de ofrecerles 100 mil pesos mensuales, a cambio de que votaran a favor del proyecto del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Palestino Carrera negó entonces que a los tres morenistas los hayan “maiceado” y que esos eran “chismes”.

Ahora el propio Palestino Carrera confirma que interpuso una queja, por supuestas agresiones, al interior de su bancada.

“La denuncia está hecha hace un mes”, indicó, para luego asegurar que le “hackearon” su correo y por eso el documento se hizo público.

Y señaló que esperará los tiempos para ver qué responde la Comisión de Honestidad y Justicia, aunque él es de la idea de que “la ropa sucia se lava en casa”.

Según el escrito, Palestino Carrera asegura “estar pasando por una situación de violencia política, en donde incluso he sido amenazado de sufrir agresiones tanto en mi integridad física, como en la de mi familia”.

Y dirige las baterías contra Domínguez Nava, quien se “se ha negado a detener las agresiones verbales en su contra”, que le profieren compañeros, entre éstos Gildardo Leyva y Juan Manuel Torres Navarro.

Consultados al respecto, varios morenistas indican que éstas son “perspectivas que el propio Diputado (Palestino) se hace solo”.

Pero el que es más directo en torno a este asunto es José Rosario Romero López.

“Para mí son inventos, eso son; yo creo que no tiene fundamento lo que está diciendo el compañero, es respetable su opinión, pero yo en lo personal no lo creo, no creo que sea la verdad”.

Pero cada quien, añade, es libre de opinar y hay que respetar la opinión de cada quien.

Al respecto, Domínguez Nava no quiso emitir una postura pública.

“No voy a dar ninguna opinión porque nuestro estatuto nos prohíbe que podamos ventilar asuntos internos, no nos han notificado nada; estoy impedida para hablar de estos temas, porque el estatuto nos lo prohíbe”, reiteró.