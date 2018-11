Morrissey felicita al Senado de la RepÃºblica por avances en pro de los animales

Morrissey felicita al Senado de la República por avances en pro de los animales

El cantante británico es públicamente vegetariano y como defensor de los derechos de los animales ha contribuido monetariamente a varias causas

Sinembargo.MX

21/11/2018 | 10:18 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ El cantante británico Morrissey sorprendió al Senado de República este martes al enviar una carta de felicitación por los avances en leyes en pro de los animales.

En la misiva dirigida a Martí Batres, presidente del Senado, el músico celebró la Ley General de Bienestar Animal, un proyecto de ley presentado por la agrupación Animal Héroes.

Esta ley “pionera legislación federal brindaría protecciones básicas a los animales usados en laboratorios, por la industria 'alimenticia', por el entretenimiento y el trabajo”, se lee en la carta compartida por Batres en twitter.

El cantante, que se presentará este jueves y viernes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, se dijo complacido por la prohibición de animales en circos y la cancelación de espectáculos con delfines en la capital.

“…me complace saber acerca de los pasos positivos que su nación ha tomado para avanzar en la protección animal, incluyendo la prohibición en todo el país del uso de animales en circos y la prohibición de las exhibiciones de delfines en la Capital, así como la inclusión de los derechos animales en su Constitución”.

Steven Patrick Morrissey se declaró públicamente vegetariano y ha dicho que los veganos son “seres superiores”. Además es defensor de los derechos de los animales y ha contribuido monetariamente a varias causas.

El ex vocalista de la banda The Smiths, incluso, ha exigido no vender carne durante sus conciertos.

“Los animales son capaces de sentir dolor y sufrimiento, y dependen de los humanos para protegerlos”, sentencia en la misiva.