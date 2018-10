Mostrarán este jueves Tras bambalinas, en el puerto

La exposición de Miguel Ángel Román es un homenaje a los héroes anónimos de cultura

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Este jueves, a las 19:00 horas, en el kiosco de la Plazuela Machado, el fotoperiodista rendirá un tributo a los héroes anónimos del Instituto de Cultura de Mazatlán, a través de la exposición Tras bambalinas.

Desde hace 18 años, Román ha dividido su pasión por la imagen entre el diario fragor del periodismo y la formación lenta y pausada de proyectos personales.

La exposición Tras bambalinas es su aventura más reciente, una muestra de agradecimiento a los trabajadores del área de Operaciones del Instituto de Cultura de Mazatlán, un equipo que es conocido como Los Bardales.

“Es la gente que hace posible que las cosas luzcan muy bien, que todas las actividades culturales en el puerto se realicen. Siempre me ha llamado la atención, ha sido verdaderamente admirable, que es gente muy trabajadora. Los alucino como un hormiguero: todos saben qué tienen, cargan, soldan, montan, pintan, clavan: es gente que nunca se raja”, compartió el fotoperiodista.

Los monumentales templetes del Carnaval, los escenarios efímeros que adornan el Centro Histórico durante el Día de la Música y la vida artística que agita las colonias populares aparecen en esta exposición integrada por imágenes que capturan el trabajo silencioso, duro y comprometido de estos héroes anónimos de la cultura porteña.

“Me pongo a pensar que si hubiera gente así trabajando en todo Mazatlán la ciudad sería otra: ellos llegan temprano, montan todo, esperan hasta el final y al día siguiente parece que nada ha sucedido. Esta es gente que realmente trabaja. Mi celebración de 18 años en actividades paralelas al periodismo es realmente un pretexto perfecto para darles un homenaje por su tesón”.

Miguel Ángel Román ha sido cuidadoso en integrar “Tras bambalinas” con imágenes individuales de “Los Bardales”, mismas que les serán regaladas para que tengan un pequeño recuerdo de este tributo una vez que la exposición sea retirada, el día 20 de octubre.

“No quiero dejar de agradecer al Instituto de Cultura de Mazatlán por el apoyo, porque sin ellos no sería posible esto. Esta es mi forma de agradecerle a Mazatlán todas las cosas padres que me ha dado la fotografía y de brindar un homenaje a los muchachos de Bardal: realmente hay gente que no tiene idea ni puede siquiera imaginar que buena parte de los espectáculos culturales que se ven en la ciudad es posible gracias a ellos”.

EVENTO: Inauguración de la exposición "Tras bambalinas"

LUGAR: Plazuela Machado

HORARIO: 19:00 horas.

FECHA: 11 de octubre

ENTRADA LIBRE