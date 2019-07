Motociclistas, los peores conductores en MazatlÃ¡n

Motociclistas, los peores conductores en Mazatlán

Educación Vial dice que las imprudencias de los conductores de estas unidades le han costado la vida a 12 personas en el puerto

Belizario Reyes

Este año 26 personas han muerto en accidentes viales en Mazatlán, de los cuales 12 eran motociclistas, por lo que es un sector muy vulnerable, expresó Roberto Jaime Rodríguez.

"Veintiséis muertos llevamos, llevamos 12 motociclistas, es lamentable que el motociclista siga siendo parte de las estadísticas más negativas que tenemos, porque hay imprudencias, hay desacato a las reglas, no usan el casco adecuado para motociclistas y pues es un conductor imprudente que no define espacios, no respeta carriles", dijo el coordinador de Educación Vial en el puerto.

"Entonces se tiene que trabajar, nosotros le hacemos muchas indicaciones cuando damos la licencia, les recomendamos muchas reglas que tiene que seguir, sin embargo, la gente anda ahí en un trabajo repartiendo algún producto o simplemente porque le gusta el uso de la motocicleta y pues se descuidan, no tienen una disciplina correcta y hay accidentes de tránsito".

Agregó que también van cerca de seis peatones muertos por atropellamientos y un ciclista, entre otros, en los primeros seis meses y 10 días del año.

El entrevistado expresó que la Policía de Tránsito Municipal está muy enfocada a los programas de chequeo del consumo de alcohol para que las personas no manejen en estado de ebriedad, además de sus estrategias para orientar el tráfico, brinda apoyo en los cruces de peatones.

"Pero sí es importante saber que faltan más elementos de Tránsito para que tengan más apoyo, más respaldo, una ciudad que está creciendo, que tiene cada día gente nueva manejando un vehículo, manejando una moto, que hay gente nueva que sale a caminar a la calle, está creciendo la ciudad para los costados y se necesita tener mayor personal que pueda cumplir con una buena observación, una buena vigilancia de los usuarios de la vía pública", añadió.

Jaime Rodríguez manifestó que se ha incrementado mucho la tendencia del uso de motocicletas y hay gente que compra una motocicleta, y ni siquiera ha practicado, quiere practicar con la motocicleta que acaba de comprar y como conductor, para cualquier vehículo, se necesita destreza y habilidad.

"El motociclista es impredecible, es un conductor que no se respeta él mismo, porque tan sólo en una caída de una motocicleta por una fisura, por una grieta en el camino por no traer en casco, se puede decir reglamentario, pierde la vida", reiteró el coordinador de Educación Vial en Mazatlán.

"Sin embargo, el motociclista a veces mete en problemas a un automovilista que tiene su familia normal, que tiene su trabajo estable, su tranquilidad personal y por chocar con un motociclista, éste a veces pierde la vida por no traer en casco", reiteró.

"Hay negligencia de parte del motociclista de protegerse, de cumplir, de respetarse porque cada licencia que se da, la autoridad de Tránsito hace campañas, se les dice lo que tiene que hacer en al aula, aquí afuera cuando están haciendo los exámenes y en la vía pública los andan vigilando, pero hay negligencia de su disciplina personal".