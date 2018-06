Motoclub Mazatlán desmiente a ex miembros y asegura la legalidad de su asociación civil - Noroeste

Motoclub Mazatlán desmiente a ex miembros y asegura la legalidad de su asociación civil

Roberto Castañeda analizará posible contrademanda a disidentes

Rafael Moreno

Encabezados por su presidente Roberto Castañeda y parte de su directiva, Motoclub Mazatlán presentó documentación legal que los acredita como la única y original asociación civil autorizada para la celebración de la Semana de la Moto.

Castañeda al lado Gabriel Tolentino, tesorero; Rubén Cereno, secretario; y el abogado Tomás Pardo mostraron documentación oficial notariada y también sellada por parte de Secretaría de Hacienda que los acredita como el auténtico Motoclub Mazatlán.

Asimismo, previo a la conferencia ante los medios de comunicación, el organismo deportivo celebró una asamblea con sus respectivos miembros para desconocer y expulsar a los llamados por ellos mismos disidentes Arturo Andrade, Álex Ureña y Víctor Gomezllanos.

Entre la papelería presentada se encontraba la firma electrónica ante Hacienda en la aparece la rúbrica de Roberto Castañeda, representante legal, así como actas notariadas y firmadas por los integrantes de la mesa directiva.

"Lo único que buscan ese grupo de disidentes, por ciertos expulsados en la asamblea que acabamos de llevar a cabo, es desestabilizar y crear confusión entre la gente", aseguró Castañeda.

"No sabemos cuál sea su interés, pero ellos no cuentan con nada legal, no tienen nada, ni un domicilio fiscal vigente como dicen tener, lo único que quieren es desprestigiar Motoclub Mazatlán y no se dan cuenta que manchan el nombre de Mazatlán".

Pardo, abogado del motoclub, expresó que el otro grupo autollamado Motoclub Mazatlán está desconocido, no cuentan con ningún sustento legal, de hecho hay muchas irregularidades en las supuestas demandas que han interpuesto legales y judiciales.

Castañeda lamentó que ese grupo esté presentándose como Motoclub Mazatlán ante proveedores y patrocinadores para solicitar apoyos, por lo que procederán ante las autoridades correspondientes para interponer denuncias y contrademandar por difamación y usurpación de nombres.

Si bien algunos de ellos, dijo, figuran como miembros fundadores en la acta constitutiva original, al dejar de ser activos desde hace ocho o diez años, quedaron fuera en los anexos en actas que se han hecho en posteriores ocasiones de asambleas.