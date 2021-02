Motoclub Mazatlán se deslinda de marcha a favor de la Semana de la Moto

El dirigente de dicho motoclub, Roberto Castañeda, dijo estar en contra de la realización de dicha manifestación

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Motoclub Mazatlán y la Legendaria Semana de la Moto se deslindan de una publicación que se mueve en redes sociales, donde se invita a una marcha a favor de la realización de la Semana de la Moto en Mazatlán.

Ante la postura del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de no otorgar permisos para la realización de eventos masivos en el puerto, como es el caso de la Semana de la Moto, se convocó a través de redes sociales a la realización de una marcha este sábado en punto de las 16:00 horas, por el Malecón.

Sin embargo, dicha convocatoria fue realizada por miembros externos a Motoclub Mazatlán autonombrados como “Ciudadanos Alzan la Voz”, pero haciendo uso del logo de la Legendaria Semana de la Moto Mazatlán, razón por lo que los organizadores de dicho evento mostraron su postura para deslindarse de dicha manifestación.

Así lo expresó el dirigente de Motoclub Mazatlán, Roberto Castañeda, quien dijo estar en contra de la realización de dicha manifestación y del uso indebido del logo de la Legendaria Semana del Moto.

“Esa publicación, efectivamente trae logos de nosotros, pero nosotros no tenemos nada que ver con esa marcha, ni Motoclub Mazatlán, ni la Legendaria Semana de la Moto, organizadores del evento”, dijo Castañeda.

“Nosotros no estamos incitando a la gente ni nada. Creo que esto nace a raíz del comentario que hace el Presidente Municipal donde niega los permisos para el evento”.

Asimismo, Roberto Castañeda reiteró que la situación que se vive actualmente a nivel mundial a raíz de la pandemia por Covid-19 es un factor de suma importancia para no realizar este evento, por lo cual se entiende la negativa de permisos por parte del Alcalde.

“Nosotros creemos que como organización, sabemos que no son los mejores tiempos, esta pandemia no es algo local, es un problema a nivel mundial y no creo que sean los mejores momentos para hacer un evento aquí en Mazatlán y una marcha, tampoco”, puntualizó.