FUTBOL

Mourinho trabaja empacando víveres para ancianos en riesgo por el coronavirus

El estratega portugués dedica parte de su tiempo durante la cuarentena a la distribución de víveres para adultos mayores

Noroeste / Redacción

LONDRES._ José Mourinho demuestra nuevamente que el apodo de The Special One se lo ha ganado no solamente por sus grandes méritos como entrenador -y en ocasiones por sus arrebatos y declaraciones incendiarias-, también lo presume por plausibles actos de generosidad como el que realiza durante la cuarentena por coronavirus al ofrecerse como voluntario para la distribución de víveres.

Actualmente entrenador del Tottenham, pero sin mucho que hacer porque la Premier League está suspendida hasta nuevo aviso -como prácticamente todo el deporte mundial-, Mou aparece en un video protegido con guantes y cubreboca haciendo esta labor altruista.

“Estoy aquí para ayudar un poco a la gente mayor de Enfield. Puedes donar comida, dinero u ofrecerte como voluntario para empacar y distribuir víveres”, dice el portugués mientras prepara uno de los kits destinados a la gente de la tercera edad.

Ante la pandemia de Covid-19 que obligó a suspender las actividades de manera paulatina en todas las ligas de futbol del mundo, la Premier League (en paro desde el pasado 13 de marzo) se plantea retomar las jornadas pendientes el próximo 1 de junio, según información del diario Telegraph.