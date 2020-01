Mozart en la vida de AngÃ©lica AragÃ³n

Mozart en la vida de Angélica Aragón

Este domingo la actriz será parte del espectáculo Mozart y sus mujeres a través de sus cartas, que se presenta dentro de la Temporada Campbell

Héctor Guardado

Para la actriz Angélica Aragón, la música clásica siempre ha estado a su lado, desde niña, gracias a su papá, el compositor José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”.

Y este domingo, ella será parte de Mozart, pues participará dentro de la Temporada Campbell en el espectáculo en el que, además de escuchar música del genio de Salzburgo, el público conocerá a las mujeres que lo rodearon, a través de la intimidad de su relación revelada en las cartas que se escribieron.

“Mi primer contacto con la música de Mozart lo tuvimos, mi hermana Vindia (QEPD) y yo gracias a mi papá, jamás sintonizaba una radio comercial, escuchábamos Radio Universidad y la XELA, que programaban sólo música clásica, y jugábamos a identificar a los compositores, cuando íbamos en el carro siempre lo hacíamos y nos divertíamos mucho”, comparte la actriz en entrevista con Noroeste.

Angélica recuerda que los compositores favoritos de su papá eran Mozart y Beethoven.

“Mi papá estudió en el conservatorio y le dieron clases maestros de la talla de Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce, y mi mamá era traductora, trabajaba traduciendo de diferentes idiomas al español toda la correspondencia del maestro Carlos Chávez, que era el director del Conservatorio y el primer director de la Sinfónica de México, entonces nosotros íbamos a su casa, en donde se hablaba todo el tiempo de música”, expresa.

“Por eso he estado en contacto con la música desde niña, los compositores favoritos de mi papá eran Beethoven y Mozart, por eso es que he estado tan cerca de su obra. Chávez recibía correspondencia de grandes personalidades de la música, entre ellas Stravinsky, y mi mamá tuvo en sus manos esas cartas, el maestro siempre nos invitaba a Bellas Artes para escucharlo dirigir”.

Cuenta que su papá también fue un férreo defensor de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

“Cuando se creó la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes mi papá se convirtió en defensor de primera línea de la agrupación musical, siempre que podía hablaba con los gobernadores Aguilar Padilla y Malova , les suplicaba que no desapareciera la Sinfónica, les decía que eso marcaba la diferencia entre el Estado que tenemos y el Estado que queremos tener. Les decía que niños del mundo tienen el privilegio de tener a su disposición maestros de música egresados de los mejores conservatorios de Rusia, conocí un violinista de la OSSLA que era nieto de un músico que fue dirigido por Tchaikosvky”.

La alegría de vivir es la característica que Mozart imprimió a sus obras.

“Mozart murió a los 36 años de edad, había empezado a escribir música a los 5 años, eso fue importante para que su música estuviera llena de vitalidad, es muy alegre, de una gran fuerza, alegría y entusiasmo. Los Mozart fueron una familia de campo originalmente, tenían la frescura de la gente sencilla y eso nunca lo perdió Wolfgang Amadeus Mozart, su música es muy enaltecedora”, dijo.

“Lo que es extraordinario del espectáculo que vamos a presentar el domingo es que vamos guiando al auditorio a través de las cartas que escribieron las mujeres que estuvieron a su alrededor, su hermana, su madre y Constanza su esposa. Uno aprecia mucho más las cosas cuando tienes conocimiento profundo de las cosas, es mayor el placer de la experiencia, el espectáculo da, de manera muy amena, esa información”.

En el espectáculo, la actriz Angélica Aragón rescató a la hermana de Mozart, Ana María, que por ser mujer no tuvo derecho a destacar, a pesar del gran talento que tenía.

“Me tomo libertades al entonar la lectura de las cartas y desde el Siglo 21 le doy la licencia a esa mujer del Siglo 18 de no estar de acuerdo con su padre y su familia que decidieron que sería un ser de segunda por ser mujer”, comentó.

“Con actuación le doy ese sentido dramático a lo que sucede en el foro. Hasta antes de la segunda mitad del Siglo 20 las mujeres extraordinarias como la escultora Camille Claudel, Leonora Carrington, Antonieta Rivas Mercado, las califican de dementes, y las metían a los manicomio o las orillaron al suicidio, en este espectáculo además de destacar el genio de Wolfgang Amadeus Mozart, también hablamos de esas mujeres del Siglo 18, pero les doy a su voz un tono de protesta”.

‘Mi padre sigue vivo’

¿Cómo es la vida de Angélica Aragón sin su padre José Ángel Espinoza?

“Mi vida es maravillosa por todo lo que nos enseñó mi padre, sigue vivo en nosotros porque aprendimos muchas cosas que hoy me hacen ser el ser humano que soy, es una parte integral de mi vida, lo extraño pero no hay tristeza en eso, está la alegría de vivir que a él lo caracterizó, el fue un ser sensacional” compartió.

“Recuerdo que un día nos dijo, yo tengo cajones llenos de pañuelos, calcetines, camisas, corbatas sacos, no me regalen nada de eso, dénme mejor objetos de broma, cigarros que explotan, chicles que tienen una bola, o cojines para sentarse que sonaban como un ‘pedo’, siempre le traíamos bolsas llenas de esos objetos, él siempre estuvo enamorado de la vida, una vez me dijo, ‘estoy muy bien, hija, la única manera de sobrellevar la tristeza de perder un amigo todos los días es hacer un amigo nuevo todos los días’, y él lo hacía realmente, un verdadero amigo todos los días”.

Mozart, sus mujeres, su vida a través de su correspondencia privada

Domingo 19 de enero

12:00 del mediodía

Teatro Ángela Peralta