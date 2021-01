ENTREVISTA APÓCRIFA

Mozart, la grandeza de un genio que sigue conmoviendo al mundo

Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 y la grandeza de su música sigue conmoviendo generaciones en todo el mundo

Nelly Sánchez

Era una noche fría de invierno cuando su llanto se escuchó en el corazón de Salzburgo. En el número 9 de la Getreidegasse, en el dormitorio del tercer piso de la casa Hagenauer, nació el músico prodigio, cuya obra ha prevalecido en el tiempo.

Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 y la grandeza de su música sigue creciendo conmoviendo a más y más generaciones en todo el mundo.

Hijo de Leopold Mozart, violinista de la Corte y de Anna María Pertl, desde pequeño manifestó su talento prodigioso, al tocar a los tres años el clavicordio de oído, componer su primera obra a los 5 y ser a los 13 un compositor y concertista consumado.

Dueño de un gran sentido del humor, dejó al mundo 626 obras, entre óperas, conciertos, sonatas, marchas, danzas, serenatas y música sacra.

-- ¿Cómo es el lugar donde se encuentra ahora?

Le aseguro que este es un sitio espléndido, y el mejor lugar del mundo para mi oficio.

-- ¿Sigue componiendo y dando clases?

Todos los días. A las seis voy a casa de los Cannabich y doy lecciones a Mademoiselle Rose. Me quedo a cenar y luego se comienza a charlar... o a tocar. Entonces yo siempre saco del bolsillo un libro y leo".

--Aquí tuvo buenos amigos, uno de ellos Johann Christian Bach, ¿se ha encontrado con él?

Los dos hemos sentido alegría al volvernos a ver. Lo quiero, usted lo sabe bien, con todo mi corazón y siento mucha estima por él. Y es cierto que ha hablado elogiosamente de mí, sin la exageración de otros, sino seriamente, sinceramente.

El prodigio

Su talento musical lo manifestó a los 3 años, al tocar de oído fragmentos de piezas sencillas en el clavicordio. Cuando Leopold daba a Nannerl, su hija mayor, lecciones de música, anotó en su cuaderno una obra de Wagenseil y ella debajo escribió que Wolfgang lo aprendió en media hora, tres días antes de cumplir 5 años.

A ese logro se sumaron otros y a los 6 años sorprendió con su primera composición, a los 12 su primera obra maestra, Bastián y Bastiana.

--¿Cómo se descubre músico?

(Yo me dije) no sé escribir en forma poética: no soy poeta. No sé ordenar las figuras de tal manera que den luz y sombra: no soy pintor. Ni siquiera sé expresar mis pensamientos por medio de insinuaciones o mímica: no soy bailarín. Pero sí puedo hacerlo por medio de notas: soy músico.

-- Una de mis obras favoritas suyas es el Concierto para arpa y flauta. Leí que a usted no le gusta el sonido de la flauta, ¿qué instrumento por su sonido es el que más le gusta?

Una vez, cuando le dije al Señor Stein que me gustaría mucho tocar en su órgano y que el órgano era mi pasión, se asombró mucho y me dijo "¿cómo, un hombre como usted, un pianista tan grande, quiere tocar un instrumento donde no hay douceur, ni expresión, ni piano¸ ni forte, sino que siempre es lo mismo?", el órgano, sin embargo, es a mis oídos y a mis ojos el rey de todos los instrumentos.

La eternidad

En octubre de 1791, La flauta mágica triunfaba en los teatros de Viena y Mozart vivía sus últimos días encerrado en el cuarto de billar componiendo el Requiem, un encargo anónimo del conde Walsegg-Stuppach, considerada como una de obras más hermosas y complejas en la historia de la música. Pero no lo pudo concluir, porque murió el 7 de diciembre.

Y a más de 200 años de su pérdida, el mundo han dimensionado la grandeza de su obra. Cada año se editan discos con su música, las orquestas lo siguen tocando y el público de todas las naciones le sigue aplaudiendo.

-- ¿Qué sueña, Mozart, cuál es actualmente su mayor deseo?

Tengo un deseo inexplicable de escribir de nuevo una ópera. Soy más feliz cuando tengo algo que componer. Componer es mi única alegría, mi única pasión. ¡Sólo de oír hablar de ópera o estar en el teatro y me pongo fuera de mí! (Por ahora) tendré bastante que componer estos dos meses: tres conciertos, dos cuartetos, cuatro o seis duetti para piano, y luego tengo también la intención de componer una gran Misa nueva.

-- Su grandeza, el mundo terrenal la reconoció después de que usted murió... A 253 años de su nacimiento, usted es un clásico, las orquestas lo siguen tocando, su música está en todos los rincones del mundo...

Agradezco a Dios por haberme concedido la fortuna y la ocasión (usted me entiende) de reconocer en la muerte la clave de nuestra verdadera beatitud. Debo pensar que tengo un alma inmortal... y no solamente lo pienso, sino que lo creo. De lo contrario, ¿en qué consistiría la diferencia entre hombre y animal?

-- Maestro Mozart, muchas gracias por su música y por esta entrevista.

Esto será de gran utilidad para usted, aunque estoy persuadidísimo de que no tendrá mucho que corregir o cambiar (...) sólo le recomiendo que tenga la bondad de releer algunas veces mis cartas.

"Las pasiones por violentas que sean, nunca deben expresarse hasta la náusea... La música, inclusive en la situación más perturbadora, nunca debe ofender al oído, sino en cambio causar placer, o sea que en todo momento debe seguir siendo música".

"El escribir ópera es algo que tengo muy plantado en la cabeza. Prefiero el francés al alemán. Pero el italiano lo prefiero al francés y al alemán".

Wolfgang Amadeus Mozart

Compositor

Fuentes: Cartas escritas por Mozart.