Mr. Bhoar busca un lugar en la mÃºsica urbana

TALENTO MAZATLECO

Mr. Bhoar busca un lugar en la música urbana

El cantautor mazatleco estrena ‘Él fue’, un tema romántico de su autoría

Fernando Espinoza

El cantautor mazatleco Fernando Lizárraga, conocido en el ambiente musical como Mr. Bhoar, comienza un carrera formal en la música urbana con “Él fue”, su primera composición romántica que ya está sonando en algunas radios del puerto.

Para Mr. Bhoar cantarle al amor con un estilo de rap pero combinado con pop es algo nuevo, aunque ya tiene experiencia en la composición sus rimas siempre fueron de denuncias sociales, historias de barrios, pandillas, entre los temas que tiene destacan canciones como Puño arriba, Esta noche feat Dharkyn, y Calles Solitarias. Sin embargo, ahora que busca hacer de su gusto por música una carrera formal, decidió cantarle al amor.

“Uno pasa por etapas, y al principio si fue difícil para mí cantar esto, sobretodo por la carrilla de mis compañeros, de mis amigos con los que hago rap, y porque no estaba acostumbrado, es otro tipo de canciones, pero me di cuenta que a mucha gente le gusto, está pegajosa. A parte como ahorita está viviendo mi hijo conmigo, tengo que hacer otras cosas, cantar cosas diferentes, no puedo andar cantando groserías, no es el ejemplo que le quiero dar”, dijo Mr. Bhoar, en entrevista para Noroeste.

Otra de sus pasiones es la cocina, es chef de profesión, de hecho, se fue a trabajar a Estados Unidos a un restaurante, pero decidió volver, aunque sigue con esa ocupación ahora le dedica más tiempo a cantar, además de cuidar de su hijo.

“Él fue” está inspirada en una historia real, con la que dice se identifican muchas personas, en el video sale solo su esposa Adriana Berenice, alias Villana, aunque poco tiene que ver la letra de la canción con la historia de amor que está viviendo.

“A muchos de mis amigos que les he puesto la canción se identifican, piensan que es su historia, pero es la historia que alguien me contó. De hecho, ya la pusieron en el Oyster, y la gente estaba bailando otras rolas y cuando pusieron la mía siguieron bailando, eso quiere decir que les gustó”, dijo.

SÍGALO

Puedes encontrar a Mr Bhoar en todas las redes sociales, y su canal de Youtube con su nombre.