Mr. Iguana tiene una carrera en ascenso dentro de la lucha libre

El sinaloense ha labrado poco a poco su camino en el deporte de los costalazos con un personaje que ha captado la atención de los aficionados

MAZATLÁN._ El luchador Mr. Iguana ha demostrado que la perseverancia rinde frutos.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, tras 11 años como luchador profesional y en el terreno independiente, le llegó la gran oportunidad de ser parte de una empresa tan importante como lo es AAA.

Después de haber iniciado desde abajo, “tocando puertas”, el destino le brindó el sueño de convertirse en parte de la caravana de la empresa tres veces estelar, aunque todo a base de un esfuerzo y mucho trabajo.

“Para mí es un sueño, yo llegué ahí (AAA) con el pie derecho, llego picando piedra, pero ya me había enfrentado a lo mejor de la baraja en México en el terreno independiente, y en AAA caigo como anillo al dedo, junto a mi personaje y en esa empresa que se dan ese tipo de personajes”, expresó Mr. Iguana.

Su arribo a AAA es apenas reciente, debutando el pasado 5 de octubre de 2019 en Morelia.

“Desde el año pasado estuve como en un tipo periodo de prueba, firmando un contrato de tres años.

“Mi llegada a esta gran empresa fue porque Konnan me vio en funciones independientes en Monterrey y le interesó y así fue como me jaló, Dorian y Maricela Peña también quedaron fascinados con mi trabajo”.

Pero antes de llegar a la empresa fundada por Antonio Peña, el sinaloense impactó de buena forma en el terreno independiente, conquistando algunos campeonatos.

“Conquisté los campeonatos de parejas de lucha libre real, también el campeonato crucero de Black Mask, conseguí un maletín en la empresa Caos contra Taurus, no me tocó conseguir máscaras, pero siempre me he enfrentado a lo mejor de la baraja luchística.”

El gladiador ostenta el reconocimiento de representar a México en la Wrestling Conventions del 2019 en Nueva York.