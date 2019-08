Mr. Robot estrena el primer trÃ¡iler de la Ãºltima temporada; se estrena el 6 de octubre

MÉXICO (SinEmbargo)._ “Esta es una guerra interminable, lo que estás a punto de hacer es cruzar una línea”, le dice Mr. Robot (Christian Slater) a Elliot (Rami Malek) en el tráiler oficial de la temporada 4 de la producción original de la cadena USA Networks. La serie ganadora del Emmy y el Golden Globe regresa el 6 de octubre.

La entrega final de Mr. Robot se establece durante la Navidad de 2015 y, como podemos ver en el adelanto, hay muchos asesinatos. En las imágenes de hace casi dos años, Elliot y su hermana Darlene (Carly Chaikin) se estaban convirtiendo en los peones del grupo de hackers, el Ejército Oscuro, liderado por White (BD Wong).

Mientras tanto, la mejor amiga de Elliot, Angela (Portia Doubleday), descubre que su verdadero padre es Phillip Price (Michael Cristofer), el jefe de la multinacional E-Corp que Elliot, que tanto ella como su padre, el Sr. Robot y el Ejército Oscuro han estado tratando de derribar.

Portia Doubleday, Martin Wallström, Grace Gummer, Michael Cristofer, Wong, Chaikin, Malek y Slater regresan en la serie creada por Sam Esmail, autor también de Homecoming.

