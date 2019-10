Mr. Sold Out será la película basada en anécdotas de José José

Jorge Jiménez, escritor de la serie de Telemundo, es quien prepara el nuevo filme

Noroeste / Redacción

Mr. Sold Out será el nombre de la película de José José que ya prepara Jorge Jiménez, escritor de la serie del intérprete de “El Triste”, la cual se transmite por Telemundo.

El realizador basará la historia en anécdotas que el artista le contó años atrás. Los relatos son varios y abarcan el tiempo en que José José y su mánager vivieron por más de 20 años en Estados Unidos, como las veces en que el “Príncipe de la Canción” caminaba por el barrio bajo de Los Ángeles, California, regalaba ampolletas de alcohol y brindaba con la gente que estaba por ahí.

En otra parte de la historia, Rafael Rivas, mánager del fallecido cantante, tenía que seguir un código, en el que si el artista pedía que lo recogieran en un corvette rojo, debía llegar con mujeres y alcohol, pero si el carro era negro, debía llegar vacío, citó infobae.com.

La trama del filme iniciará desde los años 90, cuando el artista se fue a desintoxicar al Centro de Rehabilitación y Universidad Hazelden en Minnesota y terminará en mayo de 2018, la última vez que Jiménez lo vio vivo.

En 1993, el cantante se alejó de los escenarios y de su familia por sus adicciones.

“Yo me fui porque ya no podía vivir en mi casa. Me dolió tanto que tuve que vivir en la calle, a dormir en el taxi y dar vueltas, a buscar cocaína de esa barata y luego amanecía y decía: ‘¿Por qué no nos hemos muertos?’”, dijo el “Príncipe" en una entrevista con Adela Micha.

Jorge Jiménez y José José se conocieron desde 2009 y el intérprete le cedió los derechos para que recopilara sus anécdotas y así decidir, entre los dos, qué se transmitiría por televisión y qué pasaría por el cine.

El protagonista de la cinta será Jiménez, quien será el guionista de la teleserie que terminó en 80 capítulos.

En ese sentido, el escritor relató que hacer la serie fue un tanto complicado, ya que el artista tenía que aprobar todo para que pudiera salir al aire.

“El Príncipe de la Canción” quitaba lo que no le satifacía. Por ejemplo, en una escena donde José José se daba un “pericazo” con cocaína, durante una presentación en el Teatro Blanquita.

José Rómulo Sosa Ortiz murió el sábado 28 de septiembre a los 71 años de edad.

“En el guión estaba que José llegaba al Blanquita y estaba borrachísimo, pero el encargado del teatro le reclama y entonces está él con su pareja, le dice que lo va a poner bien, le da un paquete, José se va al baño y sale entero”, dice Jiménez.

“Cuando José José vio el capítulo dijo: ‘no, por favor párale ahí’. El director había puesto el “pericazo” y preguntó por qué lo había puesto. Dijo que había ido borracho, se metía cosas, pero la cocaína lo hacía en privado, nunca en público, era un dandy. Que sería un borracho, pero tenía respeto y nunca se le vio en la calle, siempre estaba con su escuadrón de la muerte, que eran taxistas”, agregó.

Jiménez recordó también que el mismo José José lo llamó para interpretarlo en un proyecto fílmico de 2009, que luego se convirtió en la teleserie.

“Se hizo un homenaje a él en Miami y mi esposa es cantante y participó, él me vio y me mandó a llamar porque le daba un aire a él cuando era joven. Ya en el casting me preguntó qué pensaba sobre “Gavilán o paloma” (filme de 1985) y le dije que era una porquería, preguntó cómo la hubiera contado yo, y le dije que contaría sus errores para aprender de ellos y que esa fuera su herencia”, reveló.

El escritor ha hecho carrera como actor en Estados Unidos, al participar en series como CSI y otros filmes.

Además, será el protagonista de Mr Sold Out, película que estará hablada en español e inglés.