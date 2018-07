Muere a los 101 años Nancy, primera esposa de Frank Sinatra - Noroeste

Muere a los 101 años Nancy, primera esposa de Frank Sinatra

Su hija confirmó el fallecimiento a través de un mensaje en Twitter

Noroeste / Redacción

El viernes murió, a los 101 años, Nancy Sinatra Barbato, la primera esposa del cantante estadounidense Frank Sinatra.

"Mi madre murió en paz esta noche a la edad de 101 años. Ella fue una bendición y una luz en mi vida. Buena suerte, mamá. Gracias por todo", escribió la cantante Nancy Sinatra en Twitter.

Nancy y Frank, ambos originarios de New Jersey, donde se conocieron siendo adolescentes, se casaron en 1939. El matrimonio duró 11 años, se divorciaron en 1951.

Recién casados, Frank y Nancy vivieron en un departamento en Jersey City, New Jersey. Fue allí donde tuvieron a Nancy, famosa por la canción These Boots Are Made For Walkin, y a Frank Jr.

Luego, en 1944, se mudaron Toluca Lake, California, donde tuvieron a su tercer hijo, Tina.

Diez días después del divorcio, Frank se casó con la legendaria actriz Ava Gardner. Luego Mia Farrow y después con Barbara Marx, con quien estuvo hasta su muerte.

Por su parte, Nancy nunca volvió a casarse. Ella y Frank se conocían desde el colegio, donde comenzaron su noviazgo.